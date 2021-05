Troppi abbandoni, istruzione a un bivio nel mirino c’è la Dad 

«In Sardegna investirei molto di più sull’entroterra. Svilupperei una rete di campus di eccellenza. Solo così si può contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico».

Lo dice la pedagogista Beate Weyland, docente di “Didattica” nella Libera Università di Bolzano, che sin dall’inizio ha seguito il progetto Iscol@ per il miglioramento dell’edilizia scolastica. In attesa che il suo auspicio possa acquistare contorni concreti il mondo dell’istruzione nell’Isola fa i conti con antiche emergenze rese più gravi dagli effetti della pandemia.

Gli effetti della Dad

«In Sardegna - dichiara il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Francesco Feliziani – non abbiamo dati ufficiali sugli abbandoni provocati dalla didattica a distanza. Abbiamo accolto con grande preoccupazione il grido d’allarme lanciato dalla Procura minorile di Cagliari a cui sono arrivate in un mese 300 segnalazioni di abbandoni o interruzioni della frequenza scolastica. A fine maggio sarà possibile avere con i test Invalsi un quadro più chiaro sulle carenze formative generate dalla Dad».

Le scuole

Nicoletta Puggioni, dirigente dell’Istituto tecnico “Devilla” di Sassari, spiega che la didattica a distanza in tanti studenti della sua scuola ha provocato «stati d’ansia, crisi di panico, disturbi dell’alimentazione. Per fortuna siamo riusciti a scongiurare gli abbandoni con interventi tempestivi. Anche i giovani che dispongono degli strumenti informatici sono in difficoltà e manifestano un netto rifiuto per lo schermo e la vita scolastica virtuale». Intanto l’Istituto “Devilla” da ieri è di nuovo al 100% di didattica in presenza: «Dobbiamo recuperare la fiducia dei ragazzi e preparare gli studenti del quinto anno all’esame di maturità».

Alessandra Scano, dirigente dell’Istituto nautico “Buccari” di Cagliari, si confronta in questi giorni con le conseguenze di due casi di positività da covid rilevati tra i ragazzi che hanno avuto conseguenze anche sui docenti. Dieci di loro, dopo il tracciamento, sono in quarantena a casa e molte classi, senza insegnanti, risultano bloccate. Nel caso del “Buccari” la didattica a distanza è una necessità come nella maggior parte degli studenti delle scuole del cagliaritano in cui il sistema dei trasporti non è in grado di far fronte a un flusso massiccio di studenti: «La Dad riduce la concentrazione e gli stimoli dei ragazzi. Non registriamo abbandoni ma un’impennata delle assenze e questo aspetto potrebbe incidere pesantemente sulle valutazioni finali».

Gli studenti

Mattia Toffolon, studente dell’Istituto tecnico “Azuni” di Cagliari, fa notare che «la Dad ha creato un panico generale e corse impossibili in questa fase cruciale dell’anno con quattro-cinque verifiche concentrate in pochi giorni». Sulla norme di sicurezza assicura che «a scuola sono rispettate, meno invece sui mezzi di trasporto dove si viaggia spesso spalla a spalla». Manuel Usai, segretario generale della Flc Cgil, sottolinea che «la didattica a distanza si è dimostrata inefficace a mantenere vivo il rapporto tra docenti e studenti che è il presupposto del sistema di insegnamento». Per gli esami di maturità, al via il 16 giugno, il sindacato attende di siglare il Protocollo di sicurezza «che dovrebbe ricalcare lo schema dello scorso anno». Boccia la Dad lo psicologo Luca Pisano: «Un fallimento, per i ragazzi un’esperienza di forte frustrazione con una socialità totalmente annullata. Molto meglio dimezzare le classi e raddoppiare i docenti. L’anno prossimo è obbligatorio cambiare rotta».

