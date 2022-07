Troppe zecche, la spiaggia resta chiusa 

Nuova estate, nuovo allarme zecche, nuovi disagi per turisti e amanti della tintarella sulla Costa Verde. A seguito di numerose segnalazioni, il Comune di Arbus ha comunicato che «si è reso necessario un intervento di disinfestazione da zecche nella spiaggia di Gutturu ‘e Flumini». Nel corso dei lavori, previsti per domani, il sindaco, Paolo Salis, con un’ordinanza ha imposto la chiusura di accesso alla spiaggia e vietato la circolazione e lo stazionamento di persone, animali e mezzi nel parcheggio e nell’area pubblica compresa fra la strada del lungomare e l’arenile.

L’intervento

Dopo il via libera del direttore di Igiene e sanità pubblica della Asl di Sanluri, Antonio Frailis, che ha disposto il trattamento contro le zecche ad opera del centro antinsetti della Provincia del Medio Campidano, è arrivata l’ordinanza di Salis. Per l'intera durata del trattamento, domani, dalle 8.30 alle 10.30, spiaggia chiusa, divieto di aprire finestre e porte nella parte del villaggio interessato, obbligo di allontanare le erbe aromatiche in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, ma anche giocattoli e animali domestici, proibito anche stendere biancheria all’aperto. Per i prossimi cinque giorni non si potranno raccogliere e mangiare ortaggi e frutta coltivati nei giardini limitrofi. Sarà compito della Polizia municipale, presenti per tutta la durata dei lavori, garantire il rispetto delle prescrizioni.

I cervi

«Dopo le segnalazioni dei bagnanti – ricorda Salis - ci siamo attivati per intervenire il prima possibile. Qualcuno dirà in ritardo, forse dimenticando che la crisi politica ha ritardato alcune procedure. La disinfestazione contro le zecche è stato uno dei primi atti appena eletti. Questo perché è nota da tempo l’invasione di questi parassiti, puntuale ad ogni stagione balneare. La zona più colpita è la località di Gutturu, dove vengono trasportati dai cervi e di altra fauna selvatica che dai siti minerari di Montevecchio e Ingurtosu si spingono sino a quel tratto di litorale».