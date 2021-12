Troppe piogge, il parco è chiuso 

Il sindaco fa il punto: «Dopo che Forestas ha preso la decisione di chiudere il parco ho immediatamente dato la notizia anche attraverso il sito istituzionale del Comune - commenta il primo cittadino di Laconi Salvatore Argiolas -. Purtroppo anche nel nostro territorio piove ormai da più di un mese. E il parco non è stato certo risparmiato. Ora, viste le condizioni, è pericoloso transitare. Ecco perché l’intera area è stata chiusa al pubblico. Oltre i danni provocati dal forte vento, in tutta l’oasi c’è veramente tanta acqua che proviene anche dalle cascate e dai ruscelli. Prima della riapertura gli esperti dovranno mettere in sicurezza l’area attraverso interventi di manutenzione». E non solo.

Viste le condizioni del parco, l’agenzia Forestas che gestisce l’oasi per contro della Regione, proprietaria dell’immensa area meta di tantissimi visitatori provenienti da tutta l’Isola, ha deciso di chiuderlo al pubblico. Il parco resterà interdetto per motivi di sicurezza molto probabilmente fino al prossimo anno. Ciò vuol dire che per le vacanze natalizie, chi aveva intenzione di visitare quell’immenso giardino botanico circondato da cascate e ruscelli, con all’interno anche il palazzo degli Aymerich, feudatari del paese fino al XIX secolo, dovrà cambiare programma.

Di quel museo naturale rimane ben poco. Molti cartelli che descrivono l’immensa area verde sono divelti, tanti alberi sono invece finiti a terra e l'acqua è veramente dappertutto. Percorrere quei sentieri naturalistici all'interno di uno dei parchi urbani più suggestivi della Sardegna, un’oasi di 24 ettari in tutto, ora è impossibile e pericoloso. Il maltempo che dura ormai da tempo, tra piogge, neve e forti venti, è riuscito a cambiare il volto anche del parco di Aymerich, la perla del Sarcidano, oggi completamente devastato. Una triste cartolina, completamente diversa da tutte quelle foto che tanti visitatori, soprattutto nelle giornate di sole, scattano e postano sui social.

Vietato l’ingresso

Il Comune

Il sindaco fa il punto: «Dopo che Forestas ha preso la decisione di chiudere il parco ho immediatamente dato la notizia anche attraverso il sito istituzionale del Comune - commenta il primo cittadino di Laconi Salvatore Argiolas -. Purtroppo anche nel nostro territorio piove ormai da più di un mese. E il parco non è stato certo risparmiato. Ora, viste le condizioni, è pericoloso transitare. Ecco perché l’intera area è stata chiusa al pubblico. Oltre i danni provocati dal forte vento, in tutta l’oasi c’è veramente tanta acqua che proviene anche dalle cascate e dai ruscelli. Prima della riapertura gli esperti dovranno mettere in sicurezza l’area attraverso interventi di manutenzione». E non solo.

Gli interventi

A rimettere in sicurezza il parco ci penserà Forestas. Tanti gli interventi che, quando il maltempo finirà, verranno messi in atto. «Prima di tutto verrà sistemata la segnaletica - spiega il responsabile territoriale dell’agenzia Forestas, Ugo Tanchis -. Poi verranno portati via gli alberi che il maltempo ha fatto finire a terra. Per quelli monumentali invece viene messo in pratica un intervento di recupero». Ma per il parco c'è in programma un progetto ancora più ampio, che verrà portato avanti sempre da Forestas in collaborazione con il Comune e la Soprintendenza: «Verranno realizzati nuovi percorsi che permetteranno una migliore fruizione dell’area - spiega Tanchis -, senza esporre il visitatore a rischi da possibili cedimenti o frane. La pioggia che sta cadendo è sempre di più. Quindi meglio prevenire che curare».

