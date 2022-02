«Troppe incertezze, alcune discoteche resteranno chiuse» 

«La situazione che stiamo vivendo è molto difficile e in un posto come la discoteca non si può evitare il contatto, essendo la socializzazione lo scopo della sua esistenza», dice Pisano. «Se si deve utilizzare una mascherina, è difficile creare l’atmosfera di spensieratezza e di tranquillità che chi viene in discoteca si aspetta di trovare».

Nata nel 1980, subì un duro colpo una settimana prima dell’inaugurazione, quando 30 chili di tritolo distrussero una delle due piste. La famiglia Pisano non si arrese e da oltre quarant’anni il Biggest è una delle discoteche più conosciute nell’Isola. Nelle sue sale si sono esibite tante star della musica dance e pop, tra cui Madonna. La pandemia ne ha bloccato temporaneamente l’attività e per il momento non è stata decisa una data per la riapertura.

La riapertura delle discoteche decisa dal Governo a cominciare dall’11 febbraio è giunta quasi come uno spartiacque tra la mancanza di socialità e un passo verso la spensieratezza. Eppure, non tutti i gestori di sale da ballo hanno spalancato le porte, intimoriti dalla situazione di incertezza che ancora non è stata superata e dalle regole stringenti, non sempre facili da far rispettare. È il caso della discoteca Biggest di Samassi, una delle più conosciute del Sud Sardegna, che il proprietario, Gianfranco Pisano, ha deciso per il momento di tenere chiusa.

La storia

I problemi

Tra le regole previste per la riapertura delle discoteche c’è infatti l’obbligo di mascherina quando non si è nella pista da ballo, oltre al limite di ingressi fissato al 50 per cento della capienza e al possesso del Green pass rafforzato. «Il Green pass ci può anche stare», prosegue, «sebbene sia problematico tenere magari centinaia di persone in fila al freddo mentre si fanno le verifiche all’ingresso. Per la mascherina, bisogna tenerla quando non si è in pista, ma quanto personale dovrei avere per far rispettare questa regola? Se in un ristorante, dove tutti stanno seduti, un cliente si alza dal tavolo senza mascherina, è più facile individuarlo e invitarlo a indossarla, ma in una discoteca è impossibile. E cosa dovremmo fare se un cliente balla al di fuori della pista, come spesso capita? Deve indossare la mascherina? Le regole non tengono conto di tutte le situazioni che si possono creare».

La scelta

Questi sono problemi comuni a chi lavora nel settore, ma non tutti hanno fatto le stesse scelte. «Mi sono confrontato con altri gestori, soprattutto della Penisola, in tanti hanno deciso coraggiosamente di riaprire. Ogni situazione è diversa, quindi ciascuno fa le proprie valutazioni. Io preferisco aspettare, voglio che i clienti tornino qui sereni. Oltretutto, non dovendo superare il 50 per cento della capienza, i costi fissi, anche con l’aumento del prezzo dell’energia, sarebbero troppo alti da sostenere a fronte di entrate ridotte. D’altra parte non è pensabile aumentare il prezzo del biglietto d’ingresso perché non verrebbe nessuno e lo stesso discorso vale per le consumazioni».

L’incertezza è per Gianfranco Pisano il problema fondamentale, unita al rischio che le regole possano cambiare ancora imponendo nuove chiusure. «È capitato anche per le festività natalizie. Io avevo comunque deciso di non aprire, ma tanti altri avevano fatto la spesa in anticipo, venduto i biglietti in prevendita, organizzato serate che poi hanno dovuto disdire all’ultimo momento, dato che il decreto è stato pubblicato il 24 dicembre. La nostra attività ha bisogno di programmazione, non possiamo decidere giorno per giorno. Forse si pensa che le discoteche siano per noi gestori un passatempo, ma non è così. Per molti di noi è l’attività principale, se non l’unica. Sarebbe stato doveroso coinvolgerci per trovare insieme delle soluzioni».

