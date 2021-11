«Troppe frane, strade insicure» 

I ricordi sono lì, nitidi: impossibili da scacciare. «Sono passata in quel punto pochi minuti prima che quell’enorme masso venisse giù - racconta Maria Luisa Cau, da alcuni anni residente al monte Ortobene - ero insieme a un’amica, le ho chiesto un passaggio perché la mia auto era in panne. Mi ritengo davvero fortunata per lo scampato pericolo». Una decina di giorni fa l’ennesimo episodio, a pochi metri dalla fontana di Sa ‘e Lodè, lungo la Provinciale. I tornanti che da Nuoro conducono all’Ortobene svelano continue insidie. Fabrizio Beccu, assessore comunale ai Lavori pubblici, sentenzia: «Servirebbero interventi di messa in sicurezza ma non abbiamo le risorse necessarie: solo Regione e Protezione civile possono fare qualcosa».

Costoni a rischio

Non solo la strada provinciale, quella che conduce alla cima-simbolo passando da Farcana. Il copione si ripete, speculare, pure nel versante di Sedda Ortai, di competenza comunale. Le pareti rocciose svelano insidie ricorrenti, le frane sono all’ordine del giorno. Mercoledì scorso, nella zona di Borbore, i vigili del fuoco sono intervenuti per ripulire la carreggiata da rami e massi, venuti giù all’improvviso dopo l’ennesimo temporale. Ancora una volta, strada chiusa al traffico e strage scampata per casualità. «I crolli si susseguono, la situazione è allarmante - prosegue Maria Luisa Cau, donna che ha scelto l’Ortobene incantata dalla qualità della vita, nonostante una casa in città - Si parla tanto di Monte, ma ho sempre più l’impressione che noi cittadini siamo abbandonati al nostro destino».

Soluzioni cercansi

Gli enti locali appaiono impossibilitati a dare le attese risposte. E sebbene dopo la recente caduta del grosso masso la Provincia sia intervenuta con tempestività e abbia subito riaperto la strada al traffico, gli esperti invocano interventi duraturi. «Il problema delle frane esiste da diversi anni - dice il geologo Antonello Manca - servirebbe un monitoraggio serio, su larga scala, per avere un quadro preciso delle zone su cui intervenire con celerità». Insomma, la messa in sicurezza dei costoni non può attendere. D’altronde, il terreno cede, i massi piovono sulla strada. Manca conclude: «Bisognerebbe procedere con interventi di ingegneria naturalistica, perché siamo in presenza di una zona ambientale di particolare pregio. Queste soluzioni sono le più indicate perché preservano il paesaggio pur riuscendo a consolidare. Nell’immediato occorre fare un’ispezione dei versanti. Poi, passare alla demolizione delle masse rocciose instabili».