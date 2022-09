Troppe domande, privati in campo 

Il Comune alza bandiera bianca. Non ha né le persone né la strumentazione informatica per selezionare in “maniera veloce ed efficace” i 2067 aspiranti ad occupare i 19 posti “a tempo indeterminato”. A sbrigare dall’a alla zeta tutta la parte precedente al suono della campanella per i vincitori, compresa la fornitura delle attrezzature informatiche e il noleggio dei tavoli e delle sedie, ci penserà una ditta privata esperta nel ramo, la ditta Ales srl con sede legale in via Boccaccio 8, Selargius che ovviamente si fa pagare: 60.377,92, Iva compresa. Vale a dire che ogni vincitore di concorso, prima ancora di occupare il suo tavolo di lavoro, costerà all’amministrazione 3.177 euro più i gettoni spettanti ai commissari, le spese generali eccetera eccetera.

I dubbi

«Troppi concorsi in un colpo solo, forse sarebbe stato più opportuno procedere per gradi anche per economizzare le spese. Un conto è fare concorsi per duemila concorrenti, altro per 200 o anche 300 che sarebbe stato possibile gestire anche all’interno», sottolinea il consigliere del ,Pd Massimiliano Daga. Il prezzo indicato nel preventivo dalla ditta Ales srl, 60 mila euro e passa per il Comune è «altamente competitivo rispetto a quelli praticati nello stesso settore, soprattutto in relazione alla molteplicità e qualità dei servizi offerti». Sei concorsi in una botta sola per altrettante professionalità diverse il Comune non li aveva mai banditi e questo ha creato un impegno finanziario straordinario tanto da prelevare dal fondo di riserva 54.600 euro ad integrazione delle somme già previste in bilancio, insufficienti per garantire le somme necessarie alla copertura delle spese per il reclutamento del personale.

Scelta obbligata

Per il Comune ricorrere all’esterno per gestire “un elevato numero di domande” è stato dunque un atto pressoché obbligato. Scrive nella determinazione la dirigente del settore programmazione che la società di Selargius è «in possesso di specifiche competenze professionali, in grado di progettare un adeguato ed efficiente sistema di organizzazione e gestione della prova preselettiva e scritta in modalità telematica o in presenza al fine di conseguire la massima efficienza ed economicità».