«Troppe difficoltà per chi sceglie l’arte della danza» 

«Queste esperienze mi hanno mostrato che in altri Paesi lo Stato è presente, interviene con aiuti. Ho visto politici e leader di grandi nazioni, come la Russia, la Corea assistere alle manifestazioni. In Italia mai nessuno».

Così Daniele Cortese ha chiuso la scuola di danza e si è diretto verso altre mete: «A New York c’ero già stato, ma stavolta ho conosciuto i pionieri della disciplina, abbiamo studiato e migliorato ancora la nostra preparazione». Tra poche ore partenza per Barcellona, dove la break dance è amata e praticata, diffusa, come lo spirito delle popolazioni latine delle quali esprime spiritualità, interiorità, libertà. La break è uno dei quattro elementi dell’hip pop: il writing (pittura), djing (il gestore della musica), il Mcing (maestro di cerimonia, uno scenografo) e il Bboying, il ballerino: «Questa somma di espressioni dell’arte e dello spirito mi hanno stregato quando avevo quindici anni», racconta Daniele. Era il 2007. Due anni più tardi vince la prima gara italiana che gli attribuisce il titolo europeo e lo proietta a Londra, a rappresentare il proprio Paese nella prima gara mondiale. «Viaggiavo sul bus con i migliori artisti russi. Quella scena internazionale mi riempì di coraggio e mi trasferii a Barcellona, dove è molto presente la cultura latina». Da quel momento entra in un crew, un gruppo di dodici artisti/atleti che partecipano alle gare internazionali scegliendo le discipline nelle quali ciascuno si esprime meglio. Per dodici anni consecutivi Daniele è stato tra i migliori al mondo.

Rimbalzano a suon di musica, roteano poggiandosi a terra su un solo braccio e volteggiano costruendo figure estreme. È la break dance, danza che negli anni ’70 esprime i sentimenti delle giovani bande delle periferie metropolitane americane evoluta nel tempo in forma artistica. Ora diventata anche disciplina olimpica e a Iglesias ha il suo grande talento: si chiama Daniele Cortese: più volte campione d’Europa, del mondo e di innumerevoli competizioni internazionali, è rientrato nei giorni scorsi da New York e racconta che il Covid ha rovinato tutto anche nel settore della break dance. «Il disinteresse delle istituzioni ha fatto il resto. Anche in Sardegna, anche nella mia città le difficoltà sono tante. Non potevo andare avanti, senza nessun aiuto».

Rimbalzano a suon di musica, roteano poggiandosi a terra su un solo braccio e volteggiano costruendo figure estreme. È la break dance, danza che negli anni ’70 esprime i sentimenti delle giovani bande delle periferie metropolitane americane evoluta nel tempo in forma artistica. Ora diventata anche disciplina olimpica e a Iglesias ha il suo grande talento: si chiama Daniele Cortese: più volte campione d’Europa, del mondo e di innumerevoli competizioni internazionali, è rientrato nei giorni scorsi da New York e racconta che il Covid ha rovinato tutto anche nel settore della break dance. «Il disinteresse delle istituzioni ha fatto il resto. Anche in Sardegna, anche nella mia città le difficoltà sono tante. Non potevo andare avanti, senza nessun aiuto».

Nuove esperienze

Così Daniele Cortese ha chiuso la scuola di danza e si è diretto verso altre mete: «A New York c’ero già stato, ma stavolta ho conosciuto i pionieri della disciplina, abbiamo studiato e migliorato ancora la nostra preparazione». Tra poche ore partenza per Barcellona, dove la break dance è amata e praticata, diffusa, come lo spirito delle popolazioni latine delle quali esprime spiritualità, interiorità, libertà. La break è uno dei quattro elementi dell’hip pop: il writing (pittura), djing (il gestore della musica), il Mcing (maestro di cerimonia, uno scenografo) e il Bboying, il ballerino: «Questa somma di espressioni dell’arte e dello spirito mi hanno stregato quando avevo quindici anni», racconta Daniele. Era il 2007. Due anni più tardi vince la prima gara italiana che gli attribuisce il titolo europeo e lo proietta a Londra, a rappresentare il proprio Paese nella prima gara mondiale. «Viaggiavo sul bus con i migliori artisti russi. Quella scena internazionale mi riempì di coraggio e mi trasferii a Barcellona, dove è molto presente la cultura latina». Da quel momento entra in un crew, un gruppo di dodici artisti/atleti che partecipano alle gare internazionali scegliendo le discipline nelle quali ciascuno si esprime meglio. Per dodici anni consecutivi Daniele è stato tra i migliori al mondo.

Le difficoltà

«Queste esperienze mi hanno mostrato che in altri Paesi lo Stato è presente, interviene con aiuti. Ho visto politici e leader di grandi nazioni, come la Russia, la Corea assistere alle manifestazioni. In Italia mai nessuno».

La situazione non sembra sia migliorata con l’ingresso della break dance nell’Olimpo degli sport. Molti si sino allontanati dalla Fidt, la federazione nazionale: «Pagare per partecipare non mi sembra la migliore politica – osserva Daniele – la gara di Barcellona mette in palio anche un significativo premio in denaro».

A fine mese un’altra gara mondiale a Marsiglia.

L’orizzonte di Daniele è chiaro. « ragazzi sono disorientati, qui come a Milano, non vedi molta attenzione nei loro confronti. Se gli adulti, le figure che hanno responsabilità pubbliche non vedono questo disinteresse e non lavorano per arginarlo, correggerlo, indirizzarlo nella formazione culturale, sarà uno scontro disastroso tra generazioni». Su questo fronte fissa il suo impegno: «Non sto a lamentarmi, vedo il bello, con la spiritualità della break ho allenato la mia creatività. Voglio vincere ancora, fare tanto all’estero, se riesco anche andare alle Olimpiadi.

Ma il traguardo è mettere da parte i soldi e tornare nella mia città, investirli per la cultura e aiutare i giovani. Prima di tutto con la break dance».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata