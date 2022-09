«Troppe croci, subito la rotatoria» 

Tornano d'attualità anche le polemiche sulla pericolosità dei quel tratto di statale, dove negli ultimi anni ci sono stati troppi incidenti mortali. Nell’incrocio della tragedia c’è anche un semaforo che è stato però disattivato perché causava lunghe code nelle due direzioni di marcia, con disagi pesantissimi per i pendolari. «Eliminato il semaforo si è optato per abbassare molto i limiti di velocità sul tratto più insidioso della strada - dice Marco Cantori, comandante della Polizia locale di Selargius -. Non tutti però rispettano i limiti imposti, con la strada che così rischia di diventare molto pericolosa: è assolutamente necessario il rispetto del codice stradale».

I carabinieri di Quartu e della stazione di Selargius sono tornati anche ieri sulla 387, per un nuovo sopralluogo necessario evidentemente per chiarire ogni dubbio sulla dinamica della tragedia che è costata la vita a Marongiu, rimasto ucciso sul colpo dopo lo scontro fra la sua Hyundai e un’altra auto che viaggiava in direzione Dolianova. La vittima, secondo gli accertamenti, viaggiava verso Monserrato e sembra che avesse intenzione di raggiungere Selargius. Il giudice ha disposto il trasferimento della salma del pensionato all’Istituto di medicina legale del Policlinico disponendo gli accertamenti necessari.

Mentre migliorano le condizioni dei cinque feriti – tutti fuori pericolo – le indagini vanno avanti per ricostruire l’incidente di sabato notte costato la vita al 67enne cagliaritano Massimo Marongiu. E si riaccendono anche le polemiche sulla pericolosità dell’incrocio, al chilometro 6,5 della statale 387, in cui è avvenuta la tragedia, col sindaco Gici Concu che sollecita Anas perché realizzi al più presto il progetto della rotatoria.

Esame sulla salma

Incrocio pericoloso

La rotatoria

La soluzione però è stata già individuata: al posto del semaforo verrà realizzata una rotatoria. Il sindaco Gigi Concu dice «basta a questa situazione di pericolo: il Comune ha studiato un progetto per la realizzazione di una rotonda proprio all’altezza dell’Osservatorio astronomico. I lavori saranno realizzati dall’Anas proprio sul nostro progetto: ci siamo già mossi con la conferenza di servizi, alla quale con i Comuni interessati ha partecipato anche l’Enel visto che sotto la carreggiata corrono i cavi di media tensione». L’Enel si è dichiarata pronta a intervenire ma con i soldi di Anas. «L’accordo c’è – dice ancora il sindaco Concu -: la speranza è che l’intervento venga realizzato in tempi brevissimi, consentendo appunto ad Anas di indire l’appalto dell’opera assolutamente necessaria per rendere più sicura la strada. Stiamo facendo le nostre pressioni. Gli automobilisti devono rispettare le regole ma è anche giusto che Anas intervenga per eliminare ogni fonte di pericolo. Ricordo che la statale 387 è da anni teatro di drammatici incidenti. Vogliamo una strada più sicura».

