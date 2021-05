Troppe aggressioni, allarme cani 

Emergenza cani aggressivi a Carbonia: nell’ultima settimana sono state numerose le segnalazioni di aggressioni a danno di cani di piccola taglia. C’è chi se l’è cavata con un grosso spavento, qualcuno ha dovuto ricorrere alle cure veterinarie, alcuni proprietari per difendere i propri amici a 4 zampe sono stati feriti a loro volta e purtroppo per uno dei cani aggrediti non c’è stato nulla da fare.

Un pitbull a spasso

«Ho aperto il cancello e il cane di mia figlia è uscito senza che io me ne accorgessi», racconta Simona Porru, ancora sotto choc: «Ho visto un pitbull libero nella via. Ho provato a prendere in braccio Charlie, ma il cane mi è saltato addosso afferrandolo». Solo l’intervento di una vicina di casa che ha colpito il pitbull con una scopa ha evitato il peggio. Il piccolo Charlie è stato portato dal veterinario: gli sono state suturate le ferite, mentre la signora è dovuta ricorrere al pronto soccorso per un morso alla mano: «Era gonfia – racconta – al punto che non riuscivo a togliere gli anelli, mi hanno dovuto tagliare la fede del matrimonio per riattivare la circolazione delle dita». Dall’ospedale è partita la segnalazione automatica alle forze dell’ordine ma Simona Porru non ha voluto sporgere denuncia: «Il proprietario non si era accorto della mancanza del cane, si è detto molto dispiaciuto e ha pagato tutte le spese mediche».

Diverse lacerazioni

Analoga situazione capitata a Manuela Puddu: «Abbiamo portato il nostro cane Diego, un cocker spaniel inglese, a fare una passeggiata prima di andare a dormire. Non ci siamo accorti di nulla: all’improvviso Diego è stato aggredito da un cane di grossa taglia». La ragazza è stata costretta a raggiungere la clinica veterinaria di Cagliari, l’unica in zona reperibile la notte: «Abbiamo fatto un’ora di macchina per salvarlo. Eravamo terrorizzati: il mio cane ha subito diverse lacerazioni». Il grosso cane che ha aggredito Diego non sarebbe dovuto essere libero, senza guinzaglio e senza museruola. Il proprietario avrebbe una polizza assicurativa a copertura dei danni causati dal proprio animale, e tutte le spese veterinarie verranno coperte dall’assicurazione.

Terrore a Serbariu

Ma non tutti possono raccontare una storia a lieto fine. Solo qualche giorno fa un pitbull ha aggredito un pinscher che si trovava con la padrona nel parco della miniera di Serbariu: «Stavo passeggiando con il mio Dino, non ho fatto in tempo a rendermi conto della situazione che quel cane lo aveva già afferrato», racconta in lacrime Annalisa Rossi. «Non ho potuto fare niente, gridavo ma non c’era nessuno. Il cane l’ha strattonato e sbattuto con forza. Dino è morto tra le mie braccia». Inutile la corsa dal veterinario, vani i tentativi per rianimare il cagnetto: «I proprietari del cane aggressore mi hanno accompagnato dal veterinario e hanno pagato le spese, ma nessuno me lo potrà restituire».

In molti si chiedono cosa sarebbe potuto succedere se ad essere aggredito, nel frequentatissimo parco giochi della miniera, fosse stato un bambino intento a giocare. Annalisa Rossi lancia un appello: «Vi prego, tenete sempre i vostri cani al guinzaglio o con la museruola».

