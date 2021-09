Tromba d’aria a Sassari e Alghero 

La tempesta di scirocco che ha imperversato domenica nelle diverse località del Nord Ovest della Sardegna, ha toccato in particolare le città di Alghero e Sassari, senza risparmiare i paesi di Sorso, Sennori e Uri. Le raffiche di vento, fino a 100 chilometri orari, hanno provocato gravi danni, notevoli disagi e problemi alla circolazione in diversi comuni della provincia.

Riviera del corallo

I primi segni del maltempo all’aeroporto di Fertilia dove la tromba d’aria ha rovesciato un ultraleggero Cessna parcheggiato nell’area riservata, danneggiando un’ala del velivolo: per motivi di sicurezza il traffico dello scalo è rimasto bloccato per circa venti minuti. Dal centro alla periferia danni ad Alghero per tetti scoperchiati, tegole e alberi caduti sulle auto. Le zone più critiche la pineta delle Bombarde per il crollo di un grosso albero di pino, il centro cittadino, da via Sassari a piazza Sulis, alcuni rami hanno ceduto danneggiando le vetture parcheggiate. Grande lavoro per gli uffici comunali, i vigili del fuoco, compagnia barracellare, Forestas, volontari della Misericordia, parte del nucleo della protezione civile, polizia locale e guardia forestale.

Tegole in volo

Stesso copione a Sassari, centinaia di chiamate hanno intasato il centralino del 115 per le coperture delle abitazioni spazzate via dalla bufera di vento che ha percosso soprattutto i quartieri del Latte Dolce e di Santa Maria di Pisa. Scoperchiato il tetto di un palazzo in via Bottego, crollata la copertura di circa duemila metri quadri di un grande edificio di via Colombo, disastro che si era verificato anche lo scorso anno. Tegole e detriti sono finiti sulle vetture sottostanti provocando gravi danni. In vari quartieri sono volati cartelli, gazebo e solai di capannoni. La forza della perturbazione ha fatto cedere alcuni rami in via Monteverdi e in piazza Puccini e rovesciare diversi cassonetti dei rifiuti. Ovunque squadre dei vigili del fuoco per ripristinare la situazione di sicurezza, e la polizia locale al comando di Gianni Serra che ha coordinato le attività di soccorso. Allarme anche a Sorso: quattro trombe marine hanno investito la costa, una ha sorpreso un gruppo di pescatori in spiaggia, per fortuna senza conseguenze.