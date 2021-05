«Trivelle, un’ispezione sulle falde» 

L’affaire trivelle che cercano altra acqua a San Leonardo approda in Consiglio regionale e si prepara a sollevare un dibattito ancora più fragoroso. La consigliera bonarcadese di maggioranza Annalisa Mele con i colleghi di partito Michele Ennas, Ignazio Manca e Andrea Piras hanno depositato l’interrogazione per «verificare se le trivellazioni in atto per la ricerca di acque minerali nell'area della Concessione Mineraria denominata “San Leonardo” in agro del Comune di Santu Lussurgiu possano mettere a rischio l’intero sistema naturalistico e idrogeologico dell’area».

Il documento

Dalle parole ai fatti: «Da quanto evidenziato le nuove trivellazioni potrebbero compromettere non solo la consistenza delle sorgenti ma mettere a rischio la stessa sopravvivenza dell’intera area circostante» spiegano Mele e gli altri consiglieri. «Precedenti perizie (relazioni dei geologi Luigi Maccioni e Roberto Chetoni) hanno evidenziato come tali attività potrebbero irreparabilmente destabilizzare l’equilibrio delle falde sotterranee». I consiglieri regionali quindi chiedono che «venga immediatamente avviata una ispezione per valutare se a seguito dell’effettuazione delle prime trivellazioni per la ricerca di acque minerali sia stato modificato il regolare flusso delle acque».

Le trivelle, su iniziativa della società Siete Fuentes che imbottiglia e vende la preziosa bevanda in tutta l’Isola, si sono fermate. Il gruppo di lavoro dopo avere realizzato 4 perforazioni, sta ora analizzando le caratteristiche atomiche dell’acqua, studi che potrebbero durare qualche anno. Gli esami hanno bisogno di diversi controlli nel tempo, gli unici che possono assicurare la diversità del tipo di acqua e l’assenza di interferenze con le falde già conosciute. Al termine la parola passerà alla Regione, che autorizzerà o meno la trasformazione delle perforazioni ispettive in pozzi, stabilendo eventualmente i limiti per lo sfruttamento dell’acqua.

I contrari

Il consigliere comunale di opposizione Giovanni Matta che aveva sollecitato l’intervento regionale, ribadisce che l’autorizzazione data dalla Regione del 2019 e le trivellazioni sono «avvenute nonostante il parere contrario di due geologi, Chetoni e Maccioni, commissionati proprio dal Comune di Santu Lussurgiu nel 1997 e 2018, che sconsigliano qualunque intervento sulla falda di San Leonardo per il rischio di compromettere, con ulteriori prelievi, le strutture e la consistenza della falda». Il comitato civico Sette Fonti, sorto in difesa dell’acqua, ha già proposto quattro lezioni online per far conoscere il patrimonio ambientale di San Leonardo.

Il sindaco

Il sindaco Diego Loi conferma la sua stretta vigilanza sui lavori della ditta Siete Fuentes e garantisce l’intervento puntuale dell’Amministrazione comunale a difesa dell’acqua di San Leonardo, qualora sia minacciata.

