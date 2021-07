Trivelle, paura per la falda acquifera 

«Il pericolo delle trivellazioni è concreto», potrebbero avere deviato la falda sotterranea, e la secca del rio di San Leonardo è un indizio. L’allarme è dell’idrogeologo Luigi Maccioni intervenuto venerdì all’assemblea pubblica in difesa dell’acqua di San Leonardo, borgata montana di Santu Lussurgiu. Le trivelle a San Leonardo sono ferme da marzo scorso, ma continuano ad accendere il dibattito. Sotto esame le 4 perforazioni effettuate dalla società Siete Fuentes spa per cercare altra acqua da imbottigliare e studiare il sottosuolo della borgata. Per Maccioni, intervenuto con il collega Marco Marchi, sono state «rischiosissime». Secondo lo studioso «prima di fare le trivellazioni potevano essere utilizzate moderne tecnologie».

La società

Antonio Fiori, 56 anni, direttore tecnico delle trivellazioni per la Siete Fuentes spa evidenzia invece «la regolarità delle procedure per l’autorizzazione dalla Regione. Tutto alla luce del sole, stiamo indagando il sottosuolo e il tipo d’acqua. I dati scientifici delle analisi li pubblicheremo appena saranno definitivi. Solo allora si potrà attingere l’acqua, con il via libero da ministero dell’Ambiente e Regione».

I dubbi

Per Giovanni Matta, consigliere di opposizione in Comune «il pericolo di perdere l’acqua è concreto. Pur rispettando i posti di lavoro creati dall’azienda non possiamo barattarli con la perdita del bene comune acqua. Noi continueremo la battaglia in difesa dell’acqua e dell’ecosistema di San Leonardo, con o senza il sostegno del sindaco Loi, prima che sia troppo tardi». Anche Annalisa Mele consigliere regionale, che ha presentato interrogazione in Regione, vuole vederci chiaro: «È legittimo approfondire, bisogna sgomberare il campo da dubbi e capire se queste trivelle sono dannose o meno per il bene ambientale di San Leonardo. L’interrogazione sarà discussa ad agosto». Il sindaco Diego Loi ribadisce che «l’attenzione è stata massima e continua ad esserlo. All’esito degli studi e al termine delle fasi di indagini, in conferenza di servizi e in presenza di dati certi, l’Amministrazione garantirà tutte le azioni necessarie per evitare eventuali compromissioni delle preziose fonti di San Leonardo». In prima linea il comitato civico Sette Fonti: «Dobbiamo tutti insieme portare azioni concrete per difendere il bene comune di San Leonardo».

