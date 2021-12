Triste ritorno a casa per Silvia 

L’ultimo saluto a Silvia Floris, la ragazza di 32 anni morta improvvisamente nell’appartamento in cui viveva col compagno, a Barcellona, è stato fissato per martedì 28 nella chiesa di San Giovanni Battista a Portoscuso. I genitori Bruno e Cristina e la sorella Daniela sono partiti in Spagna martedì scorso, non appena hanno ricevuto dal compagno di Silvia la tragica notizia della sua morte. Un dramma improvviso, che ha gettato nello sconforto i famigliari: per giorni hanno atteso nella città catalana di poter rivedere Silvia, aspettando di poter recuperare la sua salma e poter organizzare il triste viaggio di ritorno.

Il funerale

Ieri è arrivato finalmente il via libera dalle autorità spagnole per il funerale: Silvia potrà tornare a casa per l’ultima volta, accompagnata dalla sua famiglia, per essere sepolta nella sua Portoscuso. La notizia della morte della giovane donna ha destato molta commozione nella comunità del suo paese d’origine e tra i suoi tantissimi amici, come testimoniano anche i numerosi messaggi di affetto e cordoglio postati sui social network da chi ha voluto dedicare un pensiero a Silvia. «Grazie per le vostre infinite dimostrazioni di affetto», ha scritto ieri sulla sua pagina Facebook la sorella Daniela, annunciando la data del funerale.

Per l’ultimo saluto a Silvia sono previsti numerosi arrivi da fuori Sardegna, tanto che la famiglia ha messo a disposizione una navetta gratuita per il trasferimento dal porto di Cagliari e dall’aeroporto di Elmas verso Portoscuso (incluso il ritorno) per permettere anche agli amici in arrivo dalla Penisola di poter partecipare agevolmente alle esequie che si terranno martedì prossimo, alle 15,30 nella chiesa di San Giovanni Battista a Portoscuso.