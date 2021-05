Tris Qhubeka e ora le Alpi 

GORIZIA. Nell'ultima marcia verso la verità, in una specie di breve viaggio in Slovenia e ritorno, il 104° Giro d'Italia di ciclismo emette il verdetto che non t'aspetti: il recordman dell'ora (55,089 chilometri percorsi nell'aprile 2019, sulla pista messicana di Aguascalientes) Victor Campenaerts si aggiudica un sprint a due contro l'olandese Oscar Riesebeek e anche la tappa numero 15, da Grado (Gorizia) a Gorizia. Per la Qhubeka Assos (che in mattinata aveva perso Giacomo Nizzolo, ritirato) è il terzo successo, proprio il giorno prima del tappone dolomitico che potrebbe ridisegnare la classifica alle spalle di Egan Bernal.

I big alla finestra

Il leader colombiano, anche ieri in maglia rosa e trainato dai compagni fino al traguardo, è rimasto al coperto prima dei probabili giochi pirotecnici previsti per oggi, su e giù per le vette del Nordest. La frazione disputata tra Friuli e Slovenia ha subito regalato emozioni, con una incredibile maxi-caduta in partenza che ha costretto gli organizzatori a neutralizzare la corsa per oltre mezz'ora. poi sono subito andati in fuga 15 corridori (tra i quali gli italiani Simone Consonni, Stefano Oldani e Dario Cataldo). Il gruppetto degli attaccanti si è sgretolato nel finale, producendo uno sprint a due fra un cronoman belga e un olandese molto veloce.

Il tappone di Cortina

Nuova caduta per Vincenzo Nibali, che lamenta un forte dolore toracico: le condizioni sono da valutare. Oggi il Giro d'Italia risalirà, e di molto, con un tappone da cinque stelle, che partirà da Sacile, in provincia di Pordenone, e si concluderà a Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno, dopo 212 chilometri di battaglia nella pioggia mista a neve, dato che è previsto maltempo. Saranno quattro i colli da scalare, dei quali tre a oltre 2 mila metri: la Crosetta, il Passo Fedaia (2.057 metri), il Pordoi (2.239 metri , “Cima Coppi”) e il Giau (2.233 metri), prima della discesa verso la località sciistica che si trova a 19 chilometri dall'ultimo Gran premio della montagna. Saranno in tutto 5.700 i metri di dislivello di una corsa che ad alcuni farà davvero male. Per altri, invece, potrebbe rappresentare il trampolino di lancio verso la gloria.

Ordine d’arrivo : 1. Victor Campenaerts (Bel, Qhubeka- Assos) km 147 in 3h25'25” media 42,937 km/h, 2. Oscar Riesebeek (Ola, Alpecin-Fenix) st, 3. Nikias Arndt (Ger, Dsm) a 7”, 4. Simone Consonni (Ita) st, 5. Quinten Hermans (Bel) st, 6. Dario Cataldo (Ita) st, 7. Bauke Mollema (Ola) a 9”; 21. Egan Bernal (Col) a 17'21”; 25. Simon Yates (Gbr) st, 32. Damiano Caruso (Ita) st; 57. Remco Evenepoel (Bel) st.

Classifica : 1. Egan Bernal (Col, Ineos Grenadiers) in 62h13'33”, 2. Simon Yates (Gbr, Team BikeExchange) a 1'33”, 3. Damiano Caruso (Ita, Bahrain Victorious)a 1'51”, 4. Aleksandr Vlasov (Rus) a 1'57”, 5. Hugh Carthy (Gbr) a 2'11”, 6. Giulio Ciccone (Ita) a 3'03”, 7. Remco Evenepoel (Bel) a 3'52”, 8. Daniel Martinez (Col) a 3'54”, 9. Tobias Foss (Nor) a 5'37”, 10. Attila Valter (Ung) a 7'49”.

I corridori

ritirati ieri in seguito alla caduta avvenuta al via: Jos Van Emden, Natnael Beherane ed Emanuel Buchmann, che era sesto in classifica.

La corsa è stata interrotta per mezz’ora