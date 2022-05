trionfo di Vlaanderen 

Nella Mx2, il transalpino Vialle ha vinto gara2 e soffiato il primato al belga Geerts, mentre Andrea Adamo (Gasgas) ha chiuso 7º e un 6º e Valerio Lata (Ktm) 18º. Il Wmx è stato un affare tutto olandese, con Van der Vlist regina dopo il successo di sabato e il 2º posto di ieri, davanti a Van der Ven. Attardate le italiane Blasigh (Yamaha, 11ª e 8ª), Franchi (Husqvarna, 22ª e 20ª) e Lago (Honda, 23º e 21º). Tinte tricolori in Emx250, col predestinato bergamasco Andrea Bonacorsi profeta in patria.

Vinti 6 round su 7, lo sloveno tre volte campione del mondo Tim Gajser era il favorito, ma la febbre giunta sabato gli ha scombinato i piani e, come nel 2021, non ha centrato nella Motocross World Championship il successo già siglato a Riola agli Internazionali d’Italia. Ha chiuso 2º nella race1 e solo 12º, dopo una caduta, in gara2. Il protagonista è stato l’olandese Vlaanderen: siglata la pole, sua la vittoria Gajser in gara1con bis in gara2. «Un weekend perfetto in ogni sessione, un sogno essere qui», ha commentato. Secondo nella classifica di giornata lo spagnolo della Gasgas, Jorge Prado, che dopo aver saltato Maggiora per infortunio ha timbrato un 3º e un 2º posto. Bene Coldenhoff, 3º. Più indietro Mattia Guadagnini (11º e 8º) e Alberto Forato (14º e 11º), entrambi su Gasgas.

Riola Sardo. Anche se sole (tanto), sabbia e dune (della pista) non sono mancati, quella di ieri a Riola Sardo è stata una domenica Mondiale e non di mare. Sui 1.750 metri del circuito allestito magistralmente dal Motoclub Motor School, è battaglia tra i migliori centauri del pianeta, dai protagonisti di MxGp e Mx2 (ottavo round iridato Fim) alle competitive motocicliste del mondiale femminile Wmx, oltre che i talentuosi piloti dell’Europeo Exm250.

Vittorie e imprevisti

Le altre categorie

Complimenti e mancanze

L’MxGp della Sardegna è organizzato, col supporto dell’assessorato regionale al Turismo, da Mc Motor School Riola, Bprom e da Infront, che ambiscono a renderlo una tappa fissa del calendario iridato. «Siamo molto soddisfatti, anche nel briefing finale gli addetti ai lavori ci hanno fatto tanti complimenti e ne siamo felici», ha commentato Fulvio Maiorca, presidente del Mc Motor School Riola. «Dispiace invece per il pubblico: ci saranno stati tanti eventi in contemporanea, ma detto questo ci aspettavamo più di alcune migliaia di spettatori, come invece è stato: sarebbe stato motivo d’orgoglio per la Sardegna, vedere le colline piene di tifosi».

MxGp gara1 : 1) Vlaanderen (Yamaha, Ola) in 35’24”028; 2) Gajser (Honda, Slo) a 6”989; 3) Prado (Gasgas, Spa) a 11”426; 11) Guadagnini (Gasgas, Ita) a 46”703.

MxGp gara2 : 1) Vlaanderen (Yamaha, Ola) in 35’06”66; 2) Coldenhoff (Yamaha, Ola) a 16”425; 3) Prado (Gasgas, Spa) a 23”517; 8) Guadagnini (Gasgas, Ita) a 50”016.

MxGp Overall : 1) Vlaanderen 50, 2) Prado 40; 3) Coldenhoff 35; 4) Renaux 33; 5) Seewer 33; 6) Bogers 32; 7) Gajser 31; 8) Guadagnini 23.

Mx2 gara1 : 1) Geerts (Yamaha, Bel) in 34’49”103; 2) Vialle (Ktm, Fra) a 8”862; 3) Benistant (Yamaha, Fra) a 40”731.

Mx2 gara2 : 1) Vialle (Ktm, Fra) in 34’48”049; 2) Geerts (Yamaha, Bel) a 0”339; 3) Benistant (Yamaha, Fra) a 39”202.

Mx2 Overal l: 1) Vialle 47 punti; 2) Geerts 47; 3) Benistant 40; 7) Adamo 28.

Wmx gara2 : 1) Van der Ven (Yamaha, Ola) in 25’30”163; 2) Van der Vlist (Ktm, Ola) a 1”069; 3) Guillen (Ktm, Spa) 23”277.

Wmx Overall : 1) Van der Vlist 47; 2) Van der Ven 40; 3) Guillen 40.

Emx250 gara2 : 1) Bonacorsi (Yamaha, Ita) in 29’50”851; 2) Coenen (Husqvarna, Bel) a 1”837; 3) Elzinga (Yamaha, Ola) a 13”025.

Exm250 Overall : 1) Bonacorsi 47 punti; 2) Elzinga 45; 3) Coenen 40.

