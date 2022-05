Tribunale a Olbia: prevale il sì 

I dipartimenti del ministero della Giustizia, il procuratore generale della Sardegna, Luigi Patronaggio e il capo dei pm di Tempio, Gregorio Capasso: per tutti deve nascere il nuovo polo giudiziario della Gallura e deve essere a Olbia. Ipotesi bocciata, invece, dalla presidente della Corte d’Appello di Cagliari, Gemma Cucca, che conferma la funzione, per la centralità territoriale, del Tribunale di Tempio. Ieri, a Roma, si sono delineate le posizioni nella delicata partita aperta dai collaboratori più stretti della ministra della Giustizia, Marta Cartabia. Nella Capitale sono stati ascoltati dirigenti ministeriali, magistrati e avvocati sul progetto di istituzione del Tribunale di Olbia e di contestuale soppressione del presidio di Tempio. Per la prima volta da una parte, importante, della magistratura, è arrivato un parere sostanzialmente favorevole alla rivoluzione della geografia giudiziaria gallurese. Anche il presidente dell’Ordine degli avvocati di Tempio, Carlo Selis, ha sposato questa linea, non senza forti frizioni con i suoi colleghi dell’Alta Gallura.

I magistrati per il sì

Molto importante la presa di posizione del procuratore generale, Luigi Patronaggio. L’alto magistrato ha spiegato di avere raccolto elementi e informazioni dalla Procura di Tempio, è noto che il capo dei pm galluresi, Gregorio Capasso, guarda con favore ad un polo giudiziario olbiese. Patronaggio, in riferimento esclusivo al settore penale, ha argomentato così la sua posizione: «Il centro degli interessi economici così come quelli criminali si è spostato negli anni ad Olbia, sulla costa e sulla Costa Smeralda. E che quindi occorre tenere conto non della centralità geografica ma di quella criminale». I responsabili dei vari dipartimenti ministeriali (Amministrazione giudiziaria e Ufficio Legislativo) hanno insistito, nella sostanza, sulla scarsa “appetibilità” del presidio tempiese per i magistrati, che vanno via appena possono, determinando forti scompensi nel funzionamento del Tribunale di Tempio.

No allo spostamento

La presidente della Corte d’Appello, Gemma Cucca, ha fornito ai collaboratori della ministra Cartabia, tutt’altre argomentazioni. L’alta magistrata ha ricordato di essere stata a Tempio per quasi dieci anni e di conoscere bene la realtà della Gallura, quindi ha detto: «Il problema non sta nella geografia giudiziaria, ma nel potenziamento del Tribunale. Tempio ha una posizione baricentrica per tutto il territorio di competenza dell’ufficio». Gemma Cucca ha anche ricordato la presenza del carcere di alta sicurezza, sempre a Tempio. La presidente ha segnalato anche che il problema della scarsa “appetibilità” non riguarda solo Tempio.