Tribunale a Olbia: il caso a Roma 

Non ditelo ai tempiesi che la ministra si sta occupando di loro. Vero, perché martedì prossimo, 24 maggio, magistrati e avvocati (solo di Olbia) sono convocati a Roma per discutere della soppressione del Tribunale di Tempio e contestuale istituzione di un nuovo Tribunale. A Olbia, come chiede da anni il comitato civico guidato dall’avvocato Ciriaco Pileri. La convocazione romana è firmata dal capo di gabinetto della ministra della Giustizia Marta Cartabia, Raffaele Piccirillo. I destinatari confermano la rilevanza dell’iniziativa: la presidente della Corte d’Appello di Cagliari, Gemma Cucca, il procuratore generale Luigi Patronaggio, il presidente dell’Ordine degli avvocati, Carlo Selis, il magistrato Riccardo Massera (dell’Ufficio legislativo del ministero della Giustizia), gli avvocati olbiesi Antonello Desini e Salvatore Seu (consiglieri dell’Ordine) e infine, il vero dato significativo e rivelatore, Ciriaco Pileri. Non era mai successo in passato, il coordinatore del Comitato civico pro Olbia diventa interlocutore diretto del governo Draghi sul caso Tempio.

Magistrati pro Olbia

Si dovrebbe dire, in realtà, caso Olbia, perché il tema vero è quello della istituzione di un nuovo Tribunale, non la soppressione di quello esistente. Un obiettivo, non espressamente dichiarato, di ampi settori della magistratura. Stando a indiscrezioni, i segnali che arrivano da giudici e pm al ministero della Giustizia sono univoci: in Gallura è necessario un drastico cambio di rotta. Il tutto avviene senza alcuna rilevanza pubblica, perché la parola d’ordine è evitare polemiche. Soprattutto dopo che, qualche mese fa, alcuni giornali nazionali hanno collegato il disegno di legge presentato in Commissione Giustizia del Senato con il processo, in corso a Tempio, a carico di Ciro Grillo, figlio di Beppe, fondatore del Movimento pentastellato. In quel documento veniva appunto proposta l’istituzione del Tribunale di Olbia. Il processo in corso a Tempio, il caso Grillo, non c’entra niente con il tema ultradecennale dello spostamento del Tribunale della Gallura, ma i magistrati non vogliono finire in sanguinose polemiche. E così si procede sottotraccia.

Il comitato olbiese

Il presidente del Comitato olbiese, Ciriaco Pileri, ha dichiarato: «È necessario un nuovo approccio, quello che guarda agli interessi dell’utenza». Martedì prossimo potrà spiegare tutto ai collaboratori della ministra Cartabia.