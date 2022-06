Trevisan si ferma in semifinale  

Si infrange a pochi passi dal traguardo finale il sogno parigino di Martina Trevisan, che cede 6-3, 6-1 alla statunitense Coco Gauff nella semifinale del Roland Garros. Una sfida tiratissima e più equilibrata di quanto il risultato suggerisca. Nel primo set, ci sono state palle break nei primi sette giochi. Complessivamente, la 28enne fiorentina ha tenuto il servizio solo nel game d'apertura, mentre la 18enne di Atlanta si è salvata nel secondo e nell'ottavo. A fine set, Trevisan ha chiesto l'intervento medico, ripartendo con una fasciatura alla coscia destra.

Il secondo set è lottato, ma nei punti importanti è sempre Gauff, più potente e più fresca fisicamente, a trovare le soluzioni vincenti. Ma l'azzurra ha tutti i motivi per far esplodere il suo sorriso contagioso: ha raggiunto la sua prima semifinale Slam, tornerà in Italia con 600 mila euro in tasca e con un best ranking (26) che da lunedì la farà diventare la nuova numero 1 d'Italia, un gradino avanti a Camila Giorgi (27).

Swiantek non si ferma

Nell'altra semifinale, Iga Swiatek non ha dato scampo a Daria Kasatkina, imponendosi 6-2, 6-1. Dopo un avvio combattuto, con break e controbreak, la russa non è riuscita a opporsi allo strapotere fisico e tennistico della polacca, già vincente qui nel 2020. Per la numero 1 del mondo è la 34ª vittoria consecutiva: non perde dagli ottavi del Wta500 di Dubai, da quel giorno Swiatek ha alzato in sequenza i trofei di Doha, Indian Wells, Miami, Stoccarda e Roma.

Nadal, ostacolo tedesco

E oggi pomeriggio si giocano le semifinali del singolare maschile. Alle 14.45, lo spagnolo Rafa Nadal cercherà di fare un altro passo verso il quattordicesimo titolo a Parigi (che sarebbe il ventiduesimo Slam complessivo). Questa è la semifinale “nobile”, visto che dall'altra parte della rete di sarà il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo. La seconda semifinale non inizierà prima delle 17.30 e vedrà confrontarsi il norvegese Casper Ruud e il croato Marin Cilic.

Un maddalenino in finale

C'è un po' di Sardegna nelle finali del Roland Garros. Nel doppio maschile, è in corsa per il titolo Marcelo Arevalo, tesserato per il Tc Moneta 2021 come il suo coach Yari Bernardo, ma mai in campo nel campionato di Serie C proprio perché impegnato nella lunga campagna europea sulla terra battuta. Il davisman salvadoreno, in coppia con Jean Julien Rojer, è la testa di serie numero 12 e, battuti 4-6, 6-3, 7-6(8) Rohan Bopanna e Matwé Middelkoop, sfideranno in finale Ivan Dodig e Austin Krajicek (4-6, 7-6, 7-5 su Marcel Granollers e Horacio Zeballos).