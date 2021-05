Trent’anni di notizie fresche 

Trent’anni vissuti in edicola, dalle 4 alle 20: se non è un record poco ci manca. Ferruccio Agus, lo storico edicolante di Dolianova, questo mese festeggia i 30 anni di attività. L’entusiasmo è quello di sempre, anche se nel frattempo il mondo attorno è cambiato: «Il paese è cresciuto, si sono succeduti i sindaci, sono aumentati i servizi e le esigenze dei cittadini», racconta. «Me ne rendo conto perché le persone mi raccontano tutto o quasi». Ferru , come lo chiamano gli amici, è molto più di un edicolante. Per alcuni è un confessore, per altri uno psicologo: «Sono solo una persona di cui ci si può fidare», precisa.

Attività storica

Non è facile condensare trent’anni di attività, scanditi dall’uscita dei quotidiani e dai volti delle persone che passano in edicola anche solo per un saluto. «In questo chiosco c’è gran parte della mia vita», dice, con un pizzico di nostalgia per il tempo andato. Ogni giorno Ferru solleva la saracinesca che non è ancora l’alba («i primi clienti sono già lì ad aspettarmi») e la abbassa quando ormai la piazza si è svuotata e anche i commercianti del centro si preparano al rientro a casa. La pensione? «Ancora non ci penso, ma se mio figlio Angelo decide di prendere il mio posto sarò ben felice di farmi da parte».

In tanti anni è mancato da lavoro solamente dieci giorni, per un piccolo problema di salute. Per il resto, sempre presente. «Nel tempo ho imparato tanto dai miei clienti e spero a mia volta di aver trasmesso qualcosa», dice: «Credo di non essere in grado di dare consigli alla gente ma sicuramente so ascoltare».

Cambiamenti

«L’edicola di Ferruccio non è una semplice rivendita di giornali, bensì un’istituzione», commenta il sindaco Ivan Piras.

In questi mesi di emergenza sanitaria, tra lockdown e chiusure a colori alterni, le edicole sono tornate a ricoprire il ruolo fondamentale di presidio del territorio.

Agus ha iniziato a vendere giornali quando aveva solamente 21 anni: dava una mano a Ludovico Saba, il vecchio edicolante del centro. Nel 1991, quando il suo mentore è andato in pensione, Ferruccio ha rilevato l’attività. Tra giornali, riviste e libri, ha imparato a conoscere i gusti dei clienti. «Il lavoro – racconta – è cambiato tanto in questi ann. Grazie a Cristiano Montis dell’agenzia Adg Sarda ho avuto la possibilità di informatizzare l'edicola e gestire nel migliore del modo il lavoro».

L’unica distrazione

Dal suo punto privilegiato nella piazza centrale del paese, lo storico edicolante vede tutto quello che succede: «Tranne il giorno che è stata rapinata la banca, proprio qui di fronte. Non mi sono accorto di nulla. Gli amici mi prendono ancora in giro».

RIPRODUZIONE RISERVATA