«Trent’anni di attesa per un locale» 

Manutenzioni inesistenti, pratiche decennali e vendite a rilento, riesplode la protesta con un sit-in davanti alla sede di Area. Ieri mattina una delegazione di cittadini e consiglieri comunali ha simbolicamente manifestato sotto la sede di Area per rivendicare l’assegnazione di un dirigente in pianta stabile e per la risoluzione di numerose problematiche.

Lunghe attese

Da decenni attendo di poter acquistare la serranda della mia macelleria – racconta Angelo Scontus – tempo fa ho ricevuto una lettera dell’ente che mi chiedeva se volessi acquistare i locali, ma dopo la mia risposta affermativa tutto si è fermato. Pago un affitto da quasi 50 anni, il sogno di acquistare i locali è praticamente sfumato».

Una situazione che accomuna tante persone, non solo per i locali commerciali ma anche per le abitazioni, che spesso lamentano carenza di manutenzioni e avrebbero bisogno di importanti interventi. A oggi sono circa 150 le richieste di acquisto in attesa di chiusura, 200 i locali sfitti e 300 (circa) le pratiche di regolarizzazione da completare. «Chi vuole acquistare un immobile di Area trova davanti a sè un muro chiamato burocrazia – dice il consigliere comunale Federico Fantinel – nella migliore delle ipotesi passano anni, in altri casi parliamo di decenni. Siamo qui per sostenere le ragioni dei cittadini». Secondo un accordo siglato a suo tempo dal Comune di Carbonia con la Regione, i soldi delle vendite degli immobili andrebbero in parte reinvestiti in città per le ristrutturazioni e per nuovi appartamenti, ma tutto è fermo da anni e in assenza di alienazioni, si portano avanti solo le manutenzioni ordinarie.«Chiediamo che Area possa lavorare a pieno regime anche nel nostro territorio – spiega Andrea Pisanu, presidente dell’Unione dei Comuni – la gestione provvisoria e commissariale a ranghi ridotti non porta chiarezza nei rapporti con gli affittuari e con gli enti locali. Serve coesione e costanza nel fornire ai cittadini un servizio, che al momento viene erogato col contagocce». Tra le rivendicazioni, anche la richiesta di un dirigente in pianta stabile per gli uffici di Carbonia. Al momento, il dirigente è a disposizione degli uffici solo per un giorno a settimana e da diverse settimane è assente, fatto che farebbe aumentare la mole di lavoro arretrato che da anni si accumula negli uffici dell’ente regionale per l’edilizia abitativa.

Interrogazione

«Ho presentato un’interrogazione all'assessore ai Lavori pubblici – dice il consigliere regionale Fabio Usai – ho chiesto che il problema della mancanza di personale per il distretto Area del Sulcis Iglesiente venga preso in esame e risolto in tempi rapidi». Il Sulcis è il territorio in cui l’Ente conserva ancora un numero elevato di proprietà, non si capisce perché una zona che meriterebbe maggiore impegno sia invece priva delle dovute attenzioni».

