Trentamila sardi in crisi di liquidità 

Ecco perché in queste settimane è scattato l’allarme generale per far fronte a un’emergenza che potrebbe lasciare, secondo i dati elaborati dalla Fabi, la Federazione del bancari italiani, circa 30mila sardi a corto di liquidità. Allarme recepito anche dal Governo che già da domani aprirà un tavolo tecnico per valutare la possibilità di allungare le misure di garanzia sospese nel 2022.

Tanto per rendere l’idea, in due anni nell’Isola sono state oltre 60mila le domande di finanziamento agevolato inoltrate alle banche, per un totale di 3,3 miliardi di euro. In tutta Italia l’ammontare ha sfondato il tetto dei 220 miliardi, 36 dei quali ancora in fase di restituzione.

I sardi rischiano di rimanere di nuovo a secco. Le moratorie sui prestiti introdotte dall’inizio della pandemia e scadute lo scorso 31 dicembre lasceranno infatti imprese e famiglie senza garanzie pubbliche per coprire la richiesta di nuovi finanziamenti. Una tegola pesante sulla testa di migliaia di piccole e grandi economie che cercano faticosamente di navigare nelle acque agitate dall’emergenza sanitaria.

Pericolo imminente

«Lo Stato e il settore bancario hanno svolto un ruolo essenziale durante la pandemia per sostenere l’economia italiana» – dice il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni. Alcune misure di sostegno introdotte dal governo non sono però più in vigore e altre scadranno tra pochi mesi: perciò è urgente prorogare gli aiuti pubblici per imprese e famiglie, sia riattivando le moratorie sui vecchi prestiti, sia estendendo le garanzie sui nuovi finanziamenti oltre il termine attuale del 30 giugno prossimo. Oltre un milione di imprese e famiglie potrebbero trovarsi in grandissima difficoltà. La pandemia durerà a lungo e l’economia subirà danni per molto tempo».

Isola penalizzata

La crisi di liquidità potrebbe abbattersi con ancora più gravità in Sardegna. Il tessuto imprenditoriale regionale, fatto quasi esclusivamente di piccole realtà, rappresenta quasi un’eccezione a livello nazionale. Oltre il 55% dei prestiti concessi è infatti sotto la soglia dei 30mila euro, mentre nel resto d'Italia non arrivano al 10%.

Una fragilità, sottolineata più volte dalle associazioni di categoria, che avrà anche questa volta bisogno di misure dedicate. Non a caso, nel suo report regionale la Cna sarda aveva evidenziato tra i fattori più penalizzanti «la debolezza del sistema delle imprese, mediamente di piccole e piccolissime dimensioni e largamente sottocapitalizzate; le difficoltà delle imprese in termini di redditi e investimenti (macchinari, impianti e edilizia non residenziale) e soprattutto la scarsa capacità di autofinanziamento delle piccole e medie imprese».

L’associazione artigiana aveva inoltre sottolineato che «il tasso di interesse medio pagato dalle Pmi sarde a giugno 2021 era arrivato a essere il più elevato tra tutte le regioni italiane. Questo elemento espone il sistema al rischio di una più marcata restrizione del mercato del credito nel momento in cui verranno a mancare le coperture fiscali e monetarie che hanno sostenuto le imprese nell’ultimo biennio».

