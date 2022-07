Trenta milioni per il commercio 

Sono destinati a circa 43mila attività commerciali attive (su un totale di quasi 50mila registrate a livello regionale, che intendano effettuare degli investimenti da un minimo di 5mila a un massimo di 200mila euro) i quasi 30 milioni di euro stanziati per quest'anno con l'ultima Finanziaria regionale per il comparto del piccolo commercio. Le risorse che verranno erogate saranno per il 40% a fondo perduto, mentre il restante 60% dell'investimento dovrà essere a carico del commerciante. L'avviso del bando, che sarà a sportello e prenderà quindi in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino a esaurimento dei fondi disponibili, dovrebbe essere pubblicato tra settembre e ottobre prossimi.

Regole

Il contributo potrà essere richiesto dai commercianti che dal 2 gennaio scorso abbiano effettuato o debbano affrontare nel 2022 delle spese per ristrutturazioni, acquisto di locali, di attrezzature varie, arredi e per l’informatizzazione. Prevista, inoltre, una premialità per chi deciderà di assumere anche del nuovo personale, con un contributo a fondo perduto che varia da un minimo di 5mila euro per un assunto, fino a un massimo di 15mila euro.

«Per i commercianti - ha spiegato l’assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Gianni Chessa - è una boccata di ossigeno, ma il 40% che sarà dato a fondo perduto rappresenta soprattutto uno stimolo per incoraggiarli a investire in un momento difficile. Si tratta di azioni concrete di sostegno destinate a contrastare la crisi socio-economica e a tutelare l'occupazione. Con queste risorse, in sostanza, vogliamo aiutarli a rimanere in piedi. La ripresa è adesso e questi 30 milioni di euro sono un punto di partenza. Se dovesse essere necessario, incrementeremo i fondi».

L’assessore regionale del Bilancio e della Programmazione, Giuseppe Fasolino, ha precisato che l'avviso verrà pubblicato appena sarà individuato il soggetto che dovrà portare avanti l’istruttoria, presumibilmente entro il mese di ottobre prossimo».

Soddisfazione

Nando Faedda, presidente regionale di Confcommercio, ha evidenziato che «finalmente dopo 20 anni c’è qualcosa che può aiutare a rilanciare il piccolo commercio. Se usata bene, questa è senz’altro una misura validissima. L’auspicio è che tutto vada secondo i criteri stabiliti. Credo che le domande arriveranno sicuramente e che, alla fine, occorreranno anche più soldi di quelli già stanziati».

Secondo Roberto Bolognese, presidente di Confesercenti Sardegna, «questa misura potrà chiaramente anche essere migliorata, ma si tratta comunque di un incentivo importante, che ora può dare solidità e concretezza al comparto. In media in Sardegna chiudono 4,5 attività del piccolo commercio al giorno, circa 1.400 all'anno. In questo momento i commerciati si sentono soli e in balia di una concorrenza molto agguerrita delle grandi piattaforme di vendita online e della grande distribuzione».

RIPRODUZIONE RISERVATA