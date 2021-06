Trenino verde, Sarcidano beffato  

Uno schiaffo in pieno volto per il turismo delle zone interne: la contrazione delle corse del Trenino Verde mette a tacere le speranze di chi si stava preparando per la nuova stagione turistica. Tre sole corse per il mese di giugno da Mandas verso Seui e una, il 30 giugno prossimo, da Mandas verso Laconi spostata dal fine settimana al mercoledì. Corse limitate, posti limitati per via del Covid-19 e un cambio di giorno che hanno sollevato il malcontento fra operatori del settore e amministratori.

Dagli ultimi incontri fatti per pianificare l'avvio della stagione estiva si sperava in un incremento dei treni al fine di favorire la ripresa del turismo delle zone interne. Si era arrivati a un accordo: almeno due corse sulla tratta Mandas-Seui e una su Laconi con cadenza settimanale. Con l'avvio dei viaggi sulle rotaie il calendario è stato modificato, e ora risultando insufficiente a soddisfare le richieste che arrivano da turisti d'oltremare e da locali.

Numeri a confronto

«Il viaggio in treno – ha detto Alessio Melis, tour operator che in questi ultimi anni ha promosso questo tipo di viaggi – è stato rivalutato anche da chi vive in questi posti ma purtroppo abbiamo a disposizione solo 28 posti per treno, in un mese per Seui soddisfiamo appena 84 richieste». Ancora più basse le disponibilità per Laconi: 28. Nel Sarcidano e nella Barbagia in due anni, 2018 e 2019, ci sono state circa 40 corse tra quelle a noleggio e quelle a calendario; quasi 1.500 i passeggeri e 3.000 i chilometri percorsi. Numeri che hanno avuto una ricaduta sulle attrattive dei territori visitati, musei, siti archeologici, alberghi, ristoranti, agriturimo. Quelli di quest’anno si annunciano ben diversi.

«Pessima organizzazione generale», tuona il sindaco di Escolca, Eugenio Lai che tempo fa aveva sollevato il problema: «La modifica dei calendari senza accordo con i tour operator ha generato un numero di posti insufficienti per garantire un'offerta turistica valida. Bisogna aumentare le corse. In un momento in cui si prova a ripartire le aspettative sono superiori: serve un cambio di marcia».

Preoccupazione

Le prospettive future spaventano anche chi lavora in siti archeologici, musei, ristoranti e strutture recettive. «Le poche corse – dice Daniela Cancedda, 51 anni, della cooperativa Sa Frontissa, che gestisce il Nuraghe Is Paras di Isili – penalizzano tutti. Noi non abbiamo cominciato ancora, ma ci aspettiamo un numero minore di visite».

Alla base di queste difficoltà ci sarebbe una carenza di personale in seno all'Arst e lo stop per diversi mezzi che necessitano di manutenzione. «È necessario che le risorse previste per il Trenino vengano immediatamente utilizzate», affera il sindaco di Isili Luca Pilia: «Serve maggior attenzione per un vero rilancio della tratta e delle risorse dei nostri paesi». Richiesta avanzata tempo fa anche da Paolo Pisu coordinatore del comitato di salvaguardia, che torna a chiedere chiarezza sul futuro.

