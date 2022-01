«Trenino verde, noi ci crediamo» 

Soddisfatto dell’iniziativa Paolo Pisu, presidente del Comitato di salvaguardia del Trenino Verde, da anni in prima linea su questo argomento. «È un fatto positivo», ha detto Pisu, «rispetto alla mancanza di proposte concrete da parte della Regione e di interlocuzioni con il territorio, attraverso questa iniziativa si valorizzano gli attori locali. Si parte dunque dal basso visto che dall'alto non si muove nulla».

La Comunità Montana aveva già agito in questo senso proponendosi come attore principale nella organizzazione di un turismo che viaggiasse anche sulle rotaie, anche attraverso i ferrocicli, una nuova visione del turismo su rotaia. Nel 2019 l’ente montano ha presentato alla Regione una dichiarazione di interesse all'affidamento dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali legate alle due tratte del trenino verde. L’iter avviato dalla comunità montana che potrebbe consentire di passare finalmente dalle parole ai fatti.

I comuni del Sarcidano-Barbagia di Seulo continuano a puntare sulle potenziali tà del trenino verde e delle tratte ferroviarie presenti nel territorio come la Mandas-Seui e la Isili-Laconi. Nei giorni scorsi è stato approvato un protocollo d'intesa con l'associazione Alturs (Alleanza per un turismo responsabile e sostenibile in Sardegna). Obiettivo? Organizzare percorsi, comitive, escursioni a piedi o in bicicletta, in sinergia con albergatori e ristoratori della zona, per dare una svolta a risorsa che da troppo tempo funziona a singhiozzo e in un mare di incertezze.

I comuni del Sarcidano-Barbagia di Seulo continuano a puntare sulle potenziali tà del trenino verde e delle tratte ferroviarie presenti nel territorio come la Mandas-Seui e la Isili-Laconi. Nei giorni scorsi è stato approvato un protocollo d'intesa con l'associazione Alturs (Alleanza per un turismo responsabile e sostenibile in Sardegna). Obiettivo? Organizzare percorsi, comitive, escursioni a piedi o in bicicletta, in sinergia con albergatori e ristoratori della zona, per dare una svolta a risorsa che da troppo tempo funziona a singhiozzo e in un mare di incertezze.

L’ente montano

La Comunità Montana aveva già agito in questo senso proponendosi come attore principale nella organizzazione di un turismo che viaggiasse anche sulle rotaie, anche attraverso i ferrocicli, una nuova visione del turismo su rotaia. Nel 2019 l’ente montano ha presentato alla Regione una dichiarazione di interesse all'affidamento dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali legate alle due tratte del trenino verde. L’iter avviato dalla comunità montana che potrebbe consentire di passare finalmente dalle parole ai fatti.

Il comitato

Soddisfatto dell’iniziativa Paolo Pisu, presidente del Comitato di salvaguardia del Trenino Verde, da anni in prima linea su questo argomento. «È un fatto positivo», ha detto Pisu, «rispetto alla mancanza di proposte concrete da parte della Regione e di interlocuzioni con il territorio, attraverso questa iniziativa si valorizzano gli attori locali. Si parte dunque dal basso visto che dall'alto non si muove nulla».

Al lavoro

L'associazione Alturs lavorare accanto alle amministrazioni locali, sovracomunali e regionali come supporto per la definizione di modelli turistici coerenti ai principi della sostenibilità sociale e ambientale e che favoriscano la messa in rete di operatori turistici e la presa di responsabilità da parte degli Enti Locali nella costruzione di questo progetto per il futuro dei propri territori. «Con queste premesse», ha spiegato il responsabile Gianfranco Damiani, «Alturs si è resa disponibile ad affianca re la Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo per lo sviluppo di proposte, piani e progetti finalizzati alla valorizzazione della ferrovia turistica sulle due tratte, Mandas-Seui e Isili-Laconi che attraversano i territori dei propri paesi , utilizzando al meglio le tante potenzialità offerte dalla legge 128 del 2017 e in sincronia anche con quanto ad esempio si sta già progettando anche sulla tratta Seui-Arbatax».

Un passo che potrebbe diventare fondamentale per salvare il futuro del trenino. I l comitato continui a chiedere una presa di posizione alla Regione. « Speriamo che la Regione – dice Pisu – reagisca positivamente in un clima di collaborazione con gli enti locali e gli operatori e si abbia un dialogo principalmente politico e non delegare all'Arst che non dialoga con noi».

Soddisfatto anche del presidente dell'ente montano, Samuele Gaviano: «Il pro tocollo d’intesa, rappresenta un ottimo punto di partenza per la promozione del turismo nel nostro territorio, per la creazione di progetti e per il rilancio delle tratte ferroviarie».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata