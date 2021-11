Trenino, scommessa al buio 

Ma se già da settembre gli operatori avevano manifestato l’esigenza di un calendario 2022, trascorsi questi mesi ancora non hanno risposte. «Il Trenino viaggerà o non viaggerà l’anno prossimo? – si chiede Murino – se ci sarà noi ne saremo davvero felici, ma dobbiamo capire in che condizioni». Certezza delle date e tratte senza criticità per poter organizzarsi e rendere il servizio soddisfacente. «Ogni qual volta che ci sono le elezioni il Trenino Verde è uno degli argomenti principali – commenta Murino – poi sembra, finite le elezioni, che cada nel dimenticatoio».

La fine dell’anno si avvicina e gli operatori ogliastrini del Trenino Verde point vorrebbero avere certezze sulle date delle tratte per il 2022. Un calendario necessario per poter programmare la prossima stagione ed effettuare eventuali investimenti legati al turismo su rotaia. Ma per ora nessuna comunicazione ufficiale e chi lavora con uno dei maggiori attrattori turistici del territorio esprime forte preoccupazione. «Stiamo navigando a vista – spiega Alessandro Murino, 40 anni operatore del Trenino Verde point – abbiamo necessità di calendarizzare e per questo abbiamo bisogno di risposte».

Il bilancio

Quella del 2021 è stata una stagione ottima per la locomotiva nella tratta tra Arbatax e Gairo Taquisara. Nonostante le difficoltà derivate dall’emergenza sanitaria la locomotiva ha fatto registrare buoni numeri. Con un lieve decremento ad agosto e una ripresa nel mese di settembre. Le date inserite nel calendario del Trenino erano perfino lievitate a fine stagione vista la grande richiesta di viaggi. Al punto da rendere necessaria una proroga del servizio.

Ma se già da settembre gli operatori avevano manifestato l’esigenza di un calendario 2022, trascorsi questi mesi ancora non hanno risposte. «Il Trenino viaggerà o non viaggerà l’anno prossimo? – si chiede Murino – se ci sarà noi ne saremo davvero felici, ma dobbiamo capire in che condizioni». Certezza delle date e tratte senza criticità per poter organizzarsi e rendere il servizio soddisfacente. «Ogni qual volta che ci sono le elezioni il Trenino Verde è uno degli argomenti principali – commenta Murino – poi sembra, finite le elezioni, che cada nel dimenticatoio».

L’assessore

Rassicurazioni arrivano dalla Regione. «Il Trenino Verde viaggerà anche in Ogliastra, una delle tappe più apprezzate. – ha detto l’assessore regionale ai trasporti Giorgio Todde, 38 anni – Non c’è nessun tipo di volontà, né da parte della Politica né da parte di Arst di non far partire il Trenino. Ci sono tante risorse del Ministero del turismo per il rilancio dei Beni Culturali. Presumo che Arst convocherà a breve gli operatori per fare poi il punto della situazione».

© Riproduzione riservata