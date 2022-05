«Treni, Sardegna discriminata» 

Nulla invece per gli interventi di raddoppio richiesti sulla San Gavino-Oristano, né per quelli di elettrificazione. E che dire di Nuoro, unico capoluogo di Provincia non interessato dalla rete ferroviaria nazionale? «Una delle schede trasmesse dalla Regione prevedeva un progetto per ricongiungere la sede con il resto della rete, ma non è stato accolto». In generale, ha osservato il presidente, «una delle ragioni per cui l’Europa ha riconosciuto all’Italia gran parte delle risorse è legata all’esigenza di superare le disuguaglianze tra nord e sud del Paese, eppure in molti casi questi fondi saranno utilizzati per migliorare ulteriormente condizioni già avanzate».

Il gap è indiscutibile. Basta leggere i quattro indicatori principali. Per quanto riguarda la dotazione di infrastrutture ferroviarie per superficie, «con 18 chilometri per migliaia di chilometri quadrati, quella della Sardegna è la più bassa d'Italia, di gran lunga inferiore alla media italiana di 56 chilometri». Tra le più basse anche la dotazione per abitanti. Quanto alle tratte elettrificate, «su base nazionale sono il 71,9%, zero in Sardegna». Su quelle a doppio binario «l'Isola raggiunge a malapena il 12%, mentre l'estensione a livello nazionale è del 46%».

Tagliati fuori da tutti i piani di sviluppo ferroviari, europei ed italiani. Del gap che non sarà colmato dalle risorse del Pnrr, né dal fondo per la perequazione infrastrutturale, Christian Solinas ha parlato ieri in Senato, collegato da remoto con la commissione Lavori pubblici. Non senza annunciare che «la Regione si opporrà con ogni strumento a qualsiasi proposta che risulti lesiva della dignità del popolo sardo e che non tenga conto dell’imperativo di rimozione delle diseguaglianze tra cittadini isolani e della terraferma».

Gli indicatori

Svantaggi oggettivi «non alleviati dai finanziamenti del Pnrr, che dimostra di essere l’ennesima occasione sottratta allo sviluppo dell’Isola». Infatti, ha aggiunto Solinas, «gli interventi proposti dalla Regione nelle diverse sedi istituzionali impegnate nella redazione del Piano hanno ricevuto un limitatissimo accoglimento: la Sardegna sarà beneficiaria solo di un finanziamento da 130 milioni che copre solo in parte l'atteso raddoppio Decimomannu-Villamassargia pari a 30 chilometri».

Le briciole

Poco importa, poi, la provenienza delle risorse. La Sardegna rischia di prendere le briciole anche del fondo da 4,6 miliardi di euro istituito con decreto legge del 2021. Ieri in commissione il governatore ha parlato della possibilità di assegnazione alla Sardegna «di un risibile 2,56% della dotazione totale, con l'Isola penultima tra le Regioni con più di un milione di abitanti e quindi ulteriormente penalizzata rispetto a Regioni più infrastrutturate ma destinatarie di finanziamenti fino a cinque volte superiori».

Ora, ha fatto presente, «avremmo bisogno di un intervento importante per ridurre il gap e che ci rimetta al passo con il Paese e con il futuro». Proprio di questo parla la mozione dell’opposizione che sarà discussa oggi in Consiglio regionale, e che impegna lo stesso governatore a ad assumere tutte le iniziative più opportune per promuovere l'elaborazione di un Piano Complementare al Pnrr per l'Isola.

«Lamentele ridicole»

Secondo il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus «la lamentela del presidente è un atto ridicolo, dal punto di vista comunicativo oltreché politico». Infatti, ha spiegato, «se Solinas avesse dedicato al Pnrr anche solo una piccola parte del tempo che ha sprecato in trattative, spartizioni di potere e rimpasti infiniti, non ci troveremo in queste condizioni. E invece, lo sappiamo, la testa era altrove». Quindi, «non deve meravigliare il risultato, peraltro già annunciato dall'opposizione diverse settimane fa. Ai tavoli nazionali paga l'autorevolezza e serietà, qualità che questa gestione non conosce. Come può pensare che funzioni ancora il ritornello del governo cattivo, quando è evidente a tutti il fatto che la Regione sia inadempiente e che da mesi abbia fatto di tutto per evitare il confronto?»

