Tremila piante di marijuana 

Prima un sorvolo ad alta quota nelle campagne di Dolianova. Poi un secondo passaggio a quota più bassa, in un punto dove ai finanzieri era parso di vedere qualcosa. Così, nella giornata di giovedì, i militari della Guardia di Finanza hanno individuato una piantagione di tremila piante, arrestando due giovani che alla vista delle pattuglie hanno tentato di fuggire.

La direttissima

Cristian Diana e Cristian Pusceddu, 40 e 43 anni di Dolianova e Carbonia, sono comparsi ieri mattina davanti alla giudice Maria Alessandra Tedde, accusati di aver messo in piedi una piantagione di marijuana nel verde delle campagne del centro del Parteolla. I loro difensori, gli avvocati Fernando Vignes e Laura Santoro, hanno chiesto i termini a difesa per studiare gli atti raccolti dalla Sezione Navale delle Fiamme Gialle. Una volta scoperta la piantagione a avvisato il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Andrea Massidda, i militari hanno fatto scattare il blitz in località Mugori.

Prezioso l’elicottero

Le tremila piante di cannabis, tutte tra i 50 e gli 80 centimetri, sarebbero state riprese dall’alto dai finanzieri che stavano sorvolando Dolianova con un elicottero. Avvisato il comando, sono così arrivate anche le pattuglie a circondare la zona: nei pressi della piantagione erano presenti dei fabbricati rurali, alcuni adibiti a porcilaie e altri usati per accudire vari animali. Nel corso dell’intervento, gli investigatori avrebbero visto arrivare Diana e Pusceddu che avrebbero cercato di allontanarsi in tutta fretta. Fermati, sono stati arrestati perché ritenuti coinvolti nella cura della piantagione. Al termine dell’intervento la Finanza ha anche sequestrato vari attrezzi, tra i quali un generatore di corrente che era utilizzato per alimentare l’impianto di irrigazione: un’autoclave che attingeva l’acqua da un invaso per poi innaffiare le piantine.

Arresti domiciliari

Al termine dell’udienza la giudice Tedde ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari e rinviando il processo per direttissima al 21 giugno. Quel giorno i legali di Diana e Pusceddu potranno decidere se andare a dibattimento o scegliere riti alternativi. Le tremila piante sono state estirpate e sequestrate dalla Finanza.

