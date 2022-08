Tremila cittadini bussano a Palazzo 

Nel primo semestre di quest’anno l’ufficio protocollo ha ricevuto 3.130 richieste da parte dei cittadini, di queste 2296 sono state evase dagli uffici nei tempi dovuti e 834 oltre, pari al 26 per cento.

Sviluppo, il più gettonato

L’anno scorso ha preso in carico 819 richieste riguardanti l’edilizia privata, concessioni e quant’altro. Tre al giorno al netto dei sabati e delle feste. Al 30 giugno di quest’anno 303. Nel semestre appena trascorso se l’è cavata più che bene: 253 procedimenti conclusi nei termini, 50 oltre i 30 giorni. Meno del 2 per cento, ottimo. Nel 2021 non è andata altrettanto bene, su 819 richieste di accesso agli atti 348 sono state evase nei tempi previsti e 468 oltre, più della metà quindi. «Il 2021 è stato un anno di carico particolare perché dopo il 2020, anno della pandemia, che oltre a bloccare il settore edilizio aveva toccato anche gli uffici, le richieste sono aumentate in maniera importante», commentano al palazzo degli Scolopi. Vero, i dati confermano. Nel 2020 infatti ci si era fermati a 384 richieste di cui 68 concluse fuori termine. Quest’anno il settore Sviluppo ha anche chiuso nei tempi stabiliti le 2 autorizzazioni temporanee di pubblici spettacoli, così come nei 30 giorni previsti sono stati rilasciati 98 certificati di destinazione urbanistica, 4 immatricolazioni di ascensori, 26 requisiti relativi ad alloggi. Non altrettanto per i 90 permessi di costruire e di accertamenti in conformità di cui 88 sono stati definiti oltre i 90 giorni previsti. «Sono atti più complessi che spesso richiedono integrazioni di documentazione dei cittadini».

Polizia locale

Il 21 per cento delle richieste complessive, 649, tra autorizzazioni di passi carrabili (34), suolo pubblico per attività commerciali e no (220), contrassegni disabili (136), ricorsi al giudice di Pace (6), ricorsi al prefetto (21), 158 rilasci di atti per incidenti stradali e 74 autorizzazioni varie. Tutte evase nei tempi prescritti meno un ricorso al prefetto chiuso oltre i 60 giorni.