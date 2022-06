Tregua sulla tassa di soggiorno 

Il Comune mette in freezer gli aumenti sull’imposta di soggiorno. Il balzello alla fine raddoppierà, ma solo a partire da ottobre. Lo ha annunciato il sindaco Mario Conoci, ieri mattina, nel corso di una conferenza stampa a Porta Terra. C’erano anche gli assessori al Demanio Giovanna Caria, al Turismo Alessandro Cocco e allo Sviluppo economico Giorgia Vaccaro. Soddisfatti gli operatori turistici. «Eravamo molto preoccupati», ha ammesso Marco Montalto, presidente del Consorzio Riviera del Corallo, intervenuto insieme a Lelle Coghene di Federalberghi. «Ma poi la collaborazione e il dialogo con l’Amministrazione – ha aggiunto - hanno risolto la questione nel migliore dei modi. Un lavoro a quattro mani che ha dato i suoi frutti».

Le tariffe

I turisti, ancora per quest’estate, continueranno a versare da un minimo di 30 centesimi a un massimo di 2 euro a pernottamento. Poi, in autunno, il listino subirà un consistente ritocco: da un euro per bed and breakfast e case-vacanze a quattro euro per hotel quattro stelle. Con questa manovra il Comune conta di incassare circa due milioni di euro l’anno. Il titolare della delega al Turismo, Alessandro Cocco, ha illustrato i progetti che potranno essere portati avanti grazie al tesoretto. «Un software per la gestione dei dati, la partecipazione alle fiere di settore e la promozione online».

Suolo pubblico

Nel corso dell’incontro di ieri si è discusso anche di suoli pubblici, altro argomento caldo dell’estate algherese. L’assessora Caria ha spiegato che, per effetto della conversione in legge del decreto Ucraina-bis, i titolari di bar e ristoranti manterranno intatte le concessioni “Covid”, ma a precise condizioni. Una è senza dubbio l’essere in regola con il pagamento del canone del 2019. Risolta la vertenza con gli esercizi pubblici che scalpitavano per avere più spazio per sedie e ombrelloni, resta adesso il malumore dei residenti. «Lo stato emergenziale ha creato insofferenza – ha sottolineato l’assessora al Demanio – in alcune zone della città si assiste a una vera invasione dei tavolini. Lavoriamo in un contesto difficile, con l’obiettivo di arrivare presto ad un nuovo regolamento».