Tregua finita, la curva urla la sua rabbia 

Minuto 31 del secondo tempo, l’inizio della fine. Il Cagliari è inerme davanti all’Udinese, che ha già segnato quattro reti, gioca in superiorità numerica e si limita a un torello che scatena anche gli “olè” delle tribune. Dalla curva, fino a quel momento impegnata solo a sostenere i rossoblù, scatta il segnale, fine della tregua. Nel mirino la società, in particolare il presidente Giulini, ma anche i calciatori. Quindici minuti ininterrotti, fino al fischio finale dell’arbitro Maresca, che si guarda bene dal concedere un inutile recupero. Qualcuno guadagna subito gli spogliatoi, come Keita, altri restano in campo sommersi dai fischi e dagli insulti di tutto lo stadio. Musi lunghi, Joao Pedro si piega e piange. Lui, il capitano goleador, anche ieri l’ultimo ad arrendersi, crolla sotto il peso della disfatta.

La lunga notte

Eppure la serata era iniziata con altri segnali. Mazzarri, alla vigilia, aveva chiesto ai tifosi di sostenere il Cagliari dal 1’ al 95’. Messaggio recepito, anche se la Domus, con neanche 8000 presenze, non ha certo l’aspetto di una fossa dei leoni in una gara che somiglia a un’ultima spiaggia. La curva accompagna i giocatori con i suoi cori, fin dal riscaldamento. E l’incitamento non viene meno neanche dopo l’1-0 di Makengo. Il Cagliari reagisce, poi si spegne, ma i tifosi non smettono di cantare. Fino alla fine del primo tempo, quando i giocatori rossoblù , sotto di due reti, vengono accompagnati negli spogliatoi da una valanga di fischi.

La ripresa diventa un’agonia. Altre due reti dell’Udinese, l’espulsione di Marin e, al 31’, finisce la tregua. Tutti nel mirino, nessuno escluso, fino alla fine. Compresi gli applausi ai friulani, padroni assoluti del campo. Terminata la gara, la polizia blocca con una camionetta l’accesso dalla curva alla zona spogliatoi, dove si avvicinano i tifosi infuriati della tribuna. Si salva solo Nandez, che esce in stampelle accompagnato dagli applausi dei pochi presenti. Clima tempestoso dentro gli spogliatoi, dove si arriva a un resa dei conti. Nel mirino gli uruguaiani Caceres e Godin, che potrebbero essere esclusi fin da subito, in attesa di una cessione a gennaio. Mazzarri, che ha assistito impietrito al finale della gara, ha fatto le sue scelte, confermate in una lunga riunione andata avanti nella pancia della Domus fino a tarda notte. C’è ancora la partita di martedì con la Juve, poi un mercato dove la parole d’ordine sarà “rivoluzione”’. Sperando che basti per raggiungere la salvezza.