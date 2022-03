«Tredici minuti per la lite e il pestaggio» 

Sullo sfondo c’era la droga. Un acquisto di una partita di cocaina finito con una tentata rapina e un’aggressione violentissima. La vicenda ieri è stata ricostruita in Tribunale con il processo a due dei protagonisti dell’episodio, avvenuto a Ruinas nel marzo 2021, Gianluca Lostia, 41 anni di Ruinas e Giovanni Pisu, 28 anni di San Vero Milis, accusati di tentata rapina e detenzione illegale di una pistola (a Pisu è contestata anche la detenzione di un coltello a serramanico). Gli altri due, i fratelli cagliaritani Stefano e Salvatore Sanna, 29 e 43 anni, con gli avvocati Marco Fausto Piras e Roberta Cannas hanno scelto il rito abbreviato: processo il 27 aprile, l’accusa è tentato omicidio.

In Aula

Le indagini hanno avuto una svolta ad agosto, quando i 4 sono finiti in carcere e in cui hanno avuto un ruolo fondamentale le intercettazioni ambientali in carcere, in particolare le registrazioni delle conversazioni di Stefano Sanna e della fidanzata Valentina Murgia. Ieri davanti al collegio dei giudici (presidente Carla Altieri, a latere Cristiana Argiolas e Marco Mascia) i carabinieri della stazione di Ruinas e della compagnia di Mogoro rispondendo alle domande del pm Andrea Chelo e dei difensori, hanno riferito di essere intervenuti per la segnalazione di un’aggressione davanti a casa di Lostia (difeso da Fabio Costa). Quando erano arrivati là però Giovanni Pisu (assistito da Pietro Diaz) era già stato accompagnato all’ospedale. Dalle intercettazioni emerge che Stefano Sanna avrebbe detto che a casa di Lostia c’era una persona che lo minacciava con una pistola e un coltello e cercava di portargli via il borsello con 45 mila euro (al momento l’unico riscontro dei soldi sono le dichiarazioni di Lostia). La fidanzata racconta alle compagne di cella che quel giorno era a Ruinas e aveva visto Lostia spintonare Stefano che le disse «mi hanno fatto una carognata, mi hanno preso i soldi». I fratelli vedono Pisu uscire «adesso ti sei tolto il cappuccio» gli urlano poi lo picchiano. I militari dicono che il tutto sarebbe accaduto in 13 minuti; sul cinturino dell’orologio di Pisu sono state trovate tracce del Dna di Salvatore Sanna.

L’inchiesta

L’ipotesi degli inquirenti è che Pisu e Lostia avessero teso una trappola ai cagliaritani per regolare un debito per cocaina non pagata. Lostia avrebbe fatto entrare Stefano Sanna a casa, ad aspettarli c’era Pisu che lo avrebbe minacciato per farsi consegnare i soldi. Poi le minacce di morte e alla fine il pestaggio: i fratelli Sanna avevano colpito Pisu con pugni e calci, gli avevano scaraventato contro un blocchetto di pietra provocandogli fratture e traumi alla testa.