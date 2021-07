Trecento famiglie in attesa di una casa 

L’amministrazione di via Eligio Porcu prova a tamponare l’emergenza abitativa in città ricorrendo alle case private sfitte. Una decisione presa dall’assessorato alle Politiche sociali a seguito del numero allarmante di famiglie in fila per avere un’abitazione comunale che di fatto al momento non c’è: oltre 300 da novembre ad oggi le richieste - tra sfratti, ingiunzioni e necessità di alloggi più ampi - arrivate negli uffici di via Cilea alla ricerca disperata di un sostegno economico e abitativo. Ora parte la corsa con la manifestazione d’interesse per reperire alloggi sfitti da dare in locazione alle famiglie in difficoltà, a canone concordato e con il supporto del Comune. «Un modo per tendere la mano ai tanti bisognosi e rispondere alle emergenze presenti nel nostro territorio», commenta l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni.

L’allarme

Una situazione di emergenza ulteriormente peggiorata dalla pandemia. Lo dimostrano i dati forniti dall’assessorato di via Cilea: 300 famiglie in difficoltà che chiedono da mesi una casa. Quartesi che in alcuni casi si sono ritrovati all’improvviso senza uno stipendio fisso, e nessuna garanzia - anche se momentanea - per far fronte all’affitto mensile e alle spese di tutti i giorni. Un grido d’allarme che ora si cercherà di tamponare con la recente manifestazione d’interesse lanciata dal Comune. «Ci auguriamo di trovare disponibilità e collaborazione da parte dei proprietari di immobili sfitti», dice l’assessore Camboni, «tenendo conto del fatto che ogni abitazione ha un costo, anche in termini di tasse, ma siamo fiduciosi che questo rapporto si possa trasformare in un ponte capace di soddisfare tutti: il cittadino che vive un disagio economico ma ha bisogno di una casa, e lo stesso locatore».

Il sistema

Nei giorni scorsi è partito il via alle offerte da parte dei privati che dovranno comunicare - tramite posta elettronica o direttamente in Comune - la disponibilità a dare in affitto le loro case alle famiglie in emergenza abitativa individuate dagli uffici delle Politiche sociali. Contratti inizialmente di un anno, a canone concordato. «L’amministrazione farà la sua parte con un contributo per la caparra ed eventualmente attraverso il versamento di qualche mensilità, ma sempre con l’obiettivo di accompagnare il nucleo familiare verso l’autonomia», precisa l’assessore Camboni. «Anche perché tanti di questi cittadini sono persone volenterose che non chiedono una casa a titolo gratuito, ma cercano soltanto un garante necessario nei casi di buste paga o Isee troppo bassi». Un’assistenza momentanea, quindi, in attesa di una nuova stabilità economica. «Il Comune, con le varie misure messe in campo, primo fra tutti il bonus affitti», assicura l’assessore, «interverrà per trovare soluzioni utili per uscire dal disagio».

Il servizio

Uno scenario preoccupante al quale il Comune sta cercando di far fronte anche con il nuovo servizio per le politiche abitative, istituito di recente proprio con il compito di mettere in pratica politiche per il diritto alla casa per le fasce più deboli della popolazione. Nel frattempo si lavora anche alla vecchia graduatoria per l’edilizia popolare, ferma al 1998. «È necessario un aggiornamento dell’elenco», sottolinea Camboni, «per questo è stato avviato l’iter per la costituzione di una commissione, che sarà formata da delegati dell’azienda regionale per l’edilizia abitativa - Area - e del Comune».

