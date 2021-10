«Tre vite potevano essere salvate» 

«Se il Piano d’emergenza comunale fosse stato attivato, tre vittime su sei si sarebbero salvate. Sono Patrizia Corona, la figlia Morgana Giagoni e Anna Ragnedda»: le parole sono del perito Alfonso Bellini, che ieri, davanti ai giudici della Corte d’Appello di Sassari, ha portato altri argomenti alla tesi della Procura generale. Il processo è quello sull’alluvione di Olbia e il geologo, consulente di numerosi Tribunali e Procure che si occupano di disastri naturali, ha spiegato ai magistrati il contenuto delle 200 pagine di perizia sul Ciclone Cleopatra e soprattutto sul presunto mancato allarme dell’alluvione del 18 novembre 2013.

«Omissioni»

Sotto accusa, per omicidio colposo plurimo, ci sono l'ex sindaco di Olbia, Gianni Giovannelli e i dirigenti comunali, Antonello Zanda, Gabriella Palermo e Giuseppe Budroni. Bellini ha ricevuto l'incarico dalla presidente della Corte d'Appello, Plinia Azzena, e ieri ha presentato i risultati del suo lavoro. La tesi del super perito è chiara ed è stata ulteriormente esplicitata: almeno tre vittime potevano essere salvate grazie alle misure di Protezione civile. «Si sono perse ore cruciali - ha detto Bellini - dalla diramazione dell’allerta meteo nel pomeriggio di domenica 17 novembre alle 14 del giorno successivo. Sono mancate le quattro colonne della Protezione civile locale: il sindaco Gianni Giovannelli, il responsabile della Protezione Civile, Giuseppe Budroni, l'assessora Ivana Russu e il comandante della Polizia locale, Gianni Serra».

Va puntualizzato che all'assessora comunale Ivana Russu e al comandante Gianni Serra (gli incarichi si riferiscono al 2013), chiamati in causa dal perito della Corte d'Appello, non è stata mai mossa alcuna contestazione. Bellini, in pratica, sostiene che tutta la macchina comunale di Protezione civile è stata deficitaria, per il fatto di non avere allertato la popolazione.

Le vittime