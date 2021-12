Tre squilli della Nuorese  

FERRINI 0

Nuorese 3

Ferrini (4-4-2) : Galasso (1’ st Marras), Cuccu (24’ st Pinna), Mudu, Piselli (1’ st Sigismondo), Aresu, D’Agostino (32’ st Ruggeri), M. Argiolas, Bonu, Camba, Usai, N. Murgia (1’ st F. Argiolas). In panchina Lecca, Nic. Murgia, Poma, Atzei. Allenatore Pinna.

Nuorese (4-3-3) : Mereu, Peana, Manfredi, Roccuzzo, Farris (34’ st Saiu), Tuccio, Putzu, Scioni, Ragatzu (43’ st Porcu), Cocco, Vinci (27’ st Piredda). In panchina Congiunti, Demurtas, Cau, Marteddu, Di Nardo. Allenatore Cantara.

Arbitro : Casula di Ozieri.

Reti : 7’ pt e 27’ st Cocco, 44’ pt Scioni.

Note : espulso Camba per doppia ammonizione.

Vittoria convincente della Nuorese che, al “Polese”, rifila tre reti alla capolista Ferrini. I barbaricini hanno avuto il pallino del gioco per tutta la gara e sono stati bravi a finalizzare le tante palle gol create, a differenza di quanto accaduto nell’ultima uscita contro il Sant’Elena.

Il crollo

Preoccupante, invece, l’involuzione della Ferrini: secondo ko consecutivo, 5 reti subite e 0 all’attivo negli ultimi 180’. Sintomo, forse, di una crisi. Parte forte la Ferrini che ha una chance, al 3’, con M. Argiolas ma la sua conclusione è respinta da un difensore. Al 7’ la Nuorese passa in vantaggio con Cocco che segna da 30 metri su punizione. La Ferrini non ci sta e risponde con Usai, al 21’, innescato in area da Aresu, ma Mereu è vigile. I barbaricini, però, alzano il pressing. Al 27’ la Nuorese sfiora il raddoppio con Vinci. L’ultimo ruggito rossoblù è di Camba ma il suo tiro nello specchio è sporcato da Putzu. Poi è solo Nuorese. Al 44’ gli ospiti fanno 2 a 0: tocco morbido su punizione di Cocco, deviazione di Scioni e palla in rete. Nella ripresa Pinna inserisce Marras, Sigismondo e F. Argiolas per Galasso, Piselli e N. Murgia. La Ferrini si sbilancia con F. Argiolas al centro dell’attacco. Ma al 10’ rimane in dieci per l’espulsione di Camba. A quel punto la Nuorese, che era rientrata con un atteggiamento remissivo, prende campo. I barbaricini creano tante opportunità con il tridente Cocco-Vinci-Ragatzu. Il 3 a 0 finale è siglato da Cocco, al 27’.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata