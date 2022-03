Tre sindaci fuori dalla corsa 

Otto Comuni del Nuorese saranno chiamati al voto per rinnovare sindaci e consiglieri. Un po’ ovunque sono in atto interlocuzioni in vista delle candidature, tranne - sembra - a Sorgono dove il commissario potrebbe restare ancora.

Ciccolini e Deiana

Alcuni sindaci potrebbero ripresentarsi, ma non quelli di Bitti e Orune. Nel paese travolto dall’alluvione del 2020 che sta cercando di riconquistare la serenità con il sostegno di un sindaco e un’amministrazione in prima linea Giuseppe Ciccolini dice: «Non mi ricandiderò, il mio terzo mandato scadrà quest’anno. Stiamo lavorando per garantire un futuro amministrativo a questa comunità già fragile e per trovare le risorse umane che garantiscano continuità al lavoro svolto finora». Dopo il primo mandato non si ricandiderà il sindaco di Orune Pietro Deiana che dice: «Ho dato molto alla comunità e adesso vorrei riposare un po’. Credo si stia preparando una nuova cordata politica dove ci sarà una importante presenza femminile». Problemi di salute, che sono diventati prioritari, non fanno sciogliere le riserve al sindaco di Lula Mario Calia. «Per adesso - dice - la salute è la cosa più importante. In attesa di benevoli riscontri medici, speriamo di poter concludere al meglio il discorso delle eventuali candidature».

Bolotana: torna Manconi

A Bolotana nessun gruppo politico ha ufficializzato la candidatura. Non è certa la riconferma di Annalisa Motzo, 57 anni, imprenditrice, eletta cinque anni fa con “Comunità che vorrei” e 698 voti. A contrastare la eventuale corsa bis si sta facendo avanti un nuovo schieramento, “Bolotana futura”. Fa capo all’ex sindaco Francesco Manconi, 72 anni, che sta si sta adoperando per organizzare una squadra per amministrare il Comune nei prossimi cinque anni. «Un gruppo civico - spiega una nota - per far uscire Bolotana da un intollerabile isolamento. Che intende ricollocare il paese al centro delle politiche territoriali di area vasta. È un gruppo aperto che vuole condividere con la cittadinanza un progetto civico, propedeutico a dare senso alla residenza nel borgo e nel territorio». Manconi il candidato sindaco? «Ancora non è stato deciso - dice l’ex sindaco - insieme però vogliamo far uscire il paese dallo stallo in cui è stato cacciato, convinti che il territorio è importante per Bolotana e Bolotana è importante per il territorio».