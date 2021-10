Tre sfidanti, un obiettivo: salvare l’ospedale 

Che cosa possono fare i giovani? Certo, i più coraggiosi, i più legati alla propria terra resistono. Ma tanti, tantissimi fuggono verso le città. Un dato testimonia in maniera inquietante questa tendenza: attualmente, secondo le statistiche, in paese ci sono soltanto 155 under 18. Anche la sfida elettorale finisce con lo rispecchiare questa situazione: nessun esordiente nella corsa per la poltrona più ambita di piazza San Giuseppe, quella del sindaco. È una sfida all’insegna “dell’usato sicuro”: ad affrontare il sindaco uscente Luca Pilia, ci sono Ignazio Faedda, ex vicesindaco nella Giunta Carcangiu, e Tore Pala, ex sindaco. Una novità, in effetti, ci sarebbe: in un paese, storicamente roccaforte della sinistra, a contendersi la fascia tricolore sono un uomo di Fratelli d’Italia (Pilia), un Udc (Faedda) e un sardista che, deluso per la svolta a destra del Psd’Az voluta da Solinas, è passato nei Rossomori.

Isili. L’ospedale, le sedi decentrate di tanti uffici pubblici, le scuole superiori. E, in quei “fantastici anni ’80”, anche il progetto di una zona industriale che faceva sognare: in quell’area, si diceva, lavoreranno tremila persone, il paese arriverà ad avere cinquemila abitanti. Sembrava a portata di mano il sogno di diventare la “capitale del Sarcidano”, la cerniera ideale tra il Campidano e la Barbagia. Sembrava un sogno. E, a distanza di quarant’anni, quel sogno è rimasto tale. Anzi, ormai da qualche anno, è cominciata una decadenza che sembra inarrestabile: gli abitanti, secondo le stime Istat, nel 2021 sono 2.542, l’ospedale perde un reparto dopo l’altro e gli uffici pubblici, almeno per il momento, resistono (al costo di feroci battaglie dei residenti del territorio). Niente di nuovo: solo l’ennesima fotografia di come quel virus chiamato spopolamento stia devastando le aree interne dell’Isola.

INVIATO

La sfida

I problemi

Ma i colori politici poco contano («Quando si amministra un paese non si fanno scelte ideologiche», conferma Pilia). Soprattutto quando i problemi da affrontare sono una gigantesca montagna. «Il mondo rurale sardo è stato completamente emarginato», sentenzia Luigi Pisci. Lui, dal banco della libreria Godot, fondamentale presidio culturale del paese, ha il polso della situazione. «Certo», aggiunge, «il problema è più generale ed è legato all’economia dominante. Ma, se si vuole mettere, in qualche modo, un freno, occorre trovare idee innovative, avere progettualità». Puntare sul turismo, naturalmente. «Ma non basta. Bisogna inseguire su uno sviluppo integrato, rilanciando, per esempio, la nostra sapienza artigianale». Ma intanto il paese si spopola: dai 3.400 abitanti del 1961 si è passati agli attuali 2.500. «Non potrebbe essere altrimenti», interviene l’operatrice culturale Paola Atzeni. «Se vengono a mancare i servizi socio assistenziali», aggiunge, «la gente è costretta spostarsi dove i servizi ci sono. Cioè nelle città. Se una persona ha bisogno di un’assistenza costante, non ha alternative alla fuga dal paese».

L’ospedale

Inutile nascondersi dietro un dito: il problema principale del paese, quello che sta mobilitando tutti è la salvezza del San Giuseppe Calasanzio. Nessuno lo dice chiaramente ma la morte dell’ospedale rappresenterebbe forse il colpo di grazia per Isili. Ma, intanto, la struttura sanitaria continua a perdere pezzi: spariti alcuni reparti, adesso c’è da fare i conti con un pronto soccorso che lavora a scartamento ridotto. Ovvio che il tema sia al centro della campagna elettorale. «Il primo passo da fare», afferma Faedda, «è ripristinare il pronto soccorso. Poi, sentendo medici ed esperti, occorre capire quello che serve al territorio, chiedendo quello che si può ottenere». Inutile fare voli pindarici: bisogna salvare il salvabile. «Abbiamo», interviene Pala, «una struttura enorme quasi vuota». Sul punto concorda perfettamente con l’altro candidato. «Intanto», suggerisce, «ripristiniamo i servizi essenziali, a partire dal pronto soccorso. Poi, dobbiamo cercare di riavere quei reparti che abbiamo perso». Non sarà facile, sembra rispondere indirettamente il sindaco uscente. «Ho partecipato», dice Pilia, «alla manifestazione di Cagliari e ho avuto modo di constatare che la situazione della sanità in Sardegna è disastrosa. Ho parlato con i sindaci di Oristano e di Nuoro: anche loro si lamentano per le stesse ragioni per le quali protestiamo noi».

I servizi

Il San Giuseppe Calasanzio è soltanto la cartina di tornasole: adesso, pur con qualche difficoltà, continuano a esistere altri servizi, come gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps. Ed è stato quasi un miracolo visto che l’emergenza Covid-19 sembrava poter, in qualche modo, giustificare eventuali chiusure. «Ma siamo riusciti a evitarle», sospira Pilia. «Un sindaco», interviene Pala, «ha il compito di coinvolgere tutto il territorio per evitare la perdita dei servizi». Sembrano frasi fatte ma non lo sono. «In fondo», aggiunge Faedda, «il nostro sistema bibliotecario che serve 17 Comuni è la dimostrazione di quanto sia importante coinvolgere tutto il territorio».

Le liste

Anche questo serve a frenare l’emorragia di giovani che colpisce il paese. Non a caso, i candidati sindaci sono tutt’altro che una novità. «Ma io», afferma soddisfatto Faedda, «ho inserito in lista ben dieci esordienti, puntando sulle loro competenze». Ci ha provato anche Pala. «Ma non è stato facile», spiega, «ho sentito tanti giovani, ho provato a coinvolgerli. Ma in molti c’è rassegnazione». Quasi la sensazione di non poter invertire un destino ineluttabile. «La mia lista, comunque», interviene Pilia, «ha un’età media bassa. E, per di più, rispetta quasi totalmente la parità di genere». Anche questo è un tema diviso. «In realtà», polemizza Paola Atzeni, «una delle ragioni per le quali non sono molto interessata alle elezioni comunali è proprio questa: trovo scabroso il fatto che poche donne siano state coinvolte. Sembra che non ci sia la benché minima attenzione per i problemi che riguardano le donne».

Gli appelli

Chissà, magari in futuro ci sarà una candidata sindaca. Per ora, i tre in corsa si contendono i 2.400 voti a disposizione (in realtà, molti meno, visto che risultano elettori anche gli isilesi che vivono all’estero). «Ogni tanto», afferma Pilia, «guardo il programma con il quale sono stato eletto. E mi rendo conto del fatto che buona parte è stata portata a termine. E questo nonostante l’emergenza pandemica che ci ha costretti a dirottare risorse finanziarie, circa sessanta, settantamila euro, per i ristori». In realtà, a sentire Pala, quello dei soldi è un problema relativo. «Le risorse finanziarie», sostiene, «sono a disposizione: occorre esclusivamente predisporre progetti credibili per ottenerle. Solo così possiamo convincere i cittadini a non andare via. Un compito non facile ma io sono un pastore e, come tutti i pastori, non mi arrendo». Guarda verso le campagne anche Faedda. «Ospedale a parte», sostiene, «una delle prime emergenze è mettere mano al comparto orticolo: ci sono 250 ettari che hanno bisogno di grossi interventi. E poi è indispensabile intervenire sulla viabilità: continuiamo a usare strade costruite cento anni fa e andiamo avanti con i rattoppi. Servono interventi radicali». Ma l’ultimo appello è dei cittadini. «Occorre dare maggiore attenzione alla cura del bello», conclude Atzeni, «cosa che non vedo: il centro storico è abbandonato. Non si punta sulle bellezze del paese». «E», chiude Pisci, «manca la programmazione culturale, indispensabile per la crescita di qualunque centro». E ora la palla passa ai tre candidati sindaci.

