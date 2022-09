“Tre punti, ma che rischi” 

Felici con brividi. I tifosi del Cagliari gioiscono per la seconda vittoria consecutiva alla Domus, col fiato sospeso, però, fino all'ultimo secondo. Promosso l'undici iniziale, promosso il gioco che riesce a creare una grande quantità di occasioni davanti, da rivedere la produttività in termini di gol.

“Certo che con un 1 a 0 sempre 3 punti sono arrivati, ma un conto è avere un occasione e farli e un conto è averne tantissime e non riuscire a chiuderla”, scrive Lanfranco sui social de L'Unione Sarda. “C'è molto da lavorare. Se avessimo incontrato una squadra più cinica, oggi avremmo dovuto parlare di occasione buttata al vento”, avverte il tifoso. “La partita andava chiusa, non si può rischiare di perdere punti, Luvumbo andava messo prima, il gol in contropiede lo avrebbe fatto senz'altro”, replica Efisio. “Troppi gol sbagliati, si rischia di crollare alla fine e subire il pareggio”, commenta Corrado. Massimiliano è contento dei passi avanti in difesa, con due innesti importanti. Ma è preoccupato, come gli altri, per le occasioni mancate: “Con Capradossi e Barreca la difesa andrà meglio ma comunque in attacco bisogna segnare di più, pensate cosa racconteremmo oggi se per assurdo il Modena avesse (immeritatamente) pareggiato". Altro appunto che arriva dai supporter riguarda i cambi, considerati tardivi: "Dovrebbe sfruttare prima la panchina che abbiamo: Luvumbo al 43° minuto! Abbiamo avuto fortuna ma tre giocatori erano in affanno da metà partita" sostiene Sebastiano nel profilo social del club.

Luci sul centrocampo

Commenti positivi sul centrocampo: "Non ce n'è per nessuno". E sui nuovi arrivi: "Dossena è molto forte e una volta che si sbloccano gli attaccanti per gli avversari saranno problemi", scrive soddisfatto Augusto. Secondo Stefano "ci sono mille attaccanti in panchina e in attacco mette due centrocampisti e una sola punta. Quando giocheranno Pereiro, Millico, Luvumbo e Falco?" aggiunge sempre Augusto, "si rischia sempre di prendere goal".

Restano la vittoria e le tante occasioni. Carlo: "Finalmente si è riusciti a creare almeno 6 occasioni da rete in una partita: erano anni che non succedeva però anche il Modena ne ha avute tante".