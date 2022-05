Tre mosse (e 1,7 milioni) per fare turismo 

Un milione e 750mila euro per il rilancio in chiave turistico-ricettiva del territorio di Monastir. È questa la chiave di lettura della presa d’atto del Consiglio comunale dell’accordo di programma denominato “Basso Campidano: arte, sport e buon cibo ad un passo dalla città”, nell’ambito dell’Unione dei Comuni del Basso Campidano che porterà nei Comuni aderenti (oltre Monastir, San Sperate, Villasor, Ussana, Nuraminis e Samatzai) quasi 11 milioni di euro (le somme sono già stanziate) e a Monastir, come detto, un milione e 750mila euro.

I dettagli

Il Consiglio comunale guidato dalla sindaca Luisa Murru ha approvato con voto unanime la delibera che darà il via al progetto. Si tratta di un finanziamento europeo che coprirà tre interventi, tutti legati alla promozione del territorio dal punto di vista culturale, ambientale e sportivo: la messa in sicurezza e il miglioramento della fruibilità della fortezza di Baratuli (800mila euro), il completamento del centro sportivo polivalente comunale, situato accanto al parco di Santa Lucia (170mila euro) e la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale nell’area parco di Santa Lucia - Monte Zara (780mila euro).

«Sono molto soddisfatta del risultato raggiunto – afferma la sindaca Murru – dopo quasi 7 anni di lavoro da parte mia e degli altri colleghi sindaci dell'Unione dei Comuni, che ci hanno visti progettare gli interventi e interloquire con la Regione e con i rappresentanti delle nostre comunità. Ringrazio lo staff tecnico dell’Unione dei Comuni e del mio Comune e i miei colleghi dell’amministrazione per il supporto». Il progetto che punta a creare un’offerta turistica (arte, sport e buon cibo a un passo dalla città, per dirla con il nome del programma) non è casuale. Gli interventi proposti dal Comune di Monastir per il programma di sviluppo territoriale si inseriscono all’interno del percorso intrapreso dall’amministrazione nella valorizzazione e promozione del territorio.

La strategia