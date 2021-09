Tre milioni per usare l’ex ostello 

Quei “pochi spiccioli” che, fino a non molto tempo fa, sembrava bastassero per rendere agibile l'ostello mai aperto, sono in realtà 3 milioni di euro.

La struttura

Una cifra enorme, del tutto inaspettata, che il Comune di Iglesias (dopo che per decenni la struttura è stata in balia dei vandali) chiede alla Regione per far sì che uno dei simboli delle incompiute cittadine possa essere utilizzato come “Polo dell'antincendio”. In particolare per dare casa al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, attualmente sacrificato in più locali inadeguati e privi persino delle necessarie condizioni di sicurezza (come evidenziato anche in una nota del Sadirs, il sindacato autonomo dei dipendenti regionali area Corpo forestale), ma anche all'agenzia Forestas, sfrattata dall'insicuro ex ospedale Crobu e ospitata “temporaneamente” nella struttura ex mineraria di Monte Agruxiau.

In abbandono

A confermare che l'utilizzo dell'immenso immobile verde e giallo affacciato sulla strada statale 130 non possa prescindere da una energica operazione di ristrutturazione è Giorgia Cherchi, assessora al Patrimonio, in risposta all'interrogazione della consigliera di minoranza (Riformatori sardi) Valentina Pistis. Il quadro descritto da Cherchi è ben più critico di quanto, finora, fosse emerso dalle dichiarazioni degli stessi amministratori comunali: «C'è bisogno di un importante opera di manutenzione straordinaria del piano terra che negli anni, prima dell'installazione dell'allarme, è stato vandalizzato. Il primo e secondo livello hanno bisogno di una semplice manutenzione ordinaria, mentre nel terzo vanno apportate alcune modifiche per renderlo funzionale all'utilizzo». Il che, tradotto in soldoni, richiederebbe un investimento di 3 milioni di euro.