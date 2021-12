Tre milioni e mezzo per il Marino 

Operai al lavoro nel secondo piano dell’ospedale Marino di Alghero, l’ala della ex “Casa Suore”, chiusa da oltre vent’anni. Qui 500 metri quadrati saranno completamente ristrutturati grazie a un finanziamento regionale di 750 mila euro. Un segnale importante ora che la struttura sanitaria di viale Primo Maggio passa dall’Ats all’Azienda ospedaliera universitaria. Il cambio di gestione, annunciato da tempo, ha messo in allarme il personale sanitario. Pochi giorni fa il presidente della commissione sanità Christian Mulas, insieme alla consigliera dell’Udc Nina Ansini e a Alberto Bamonti dei Riformatori, ha voluto portare sul tavolo della politica locale le perplessità che arrivano dagli operatori, per fare chiarezza sul destino di personale, apparecchiature e finalità di un presidio che negli anni ha sempre rappresentato una eccellenza nel campo della ortopedia e della riabilitazione.

La visita

Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ieri mattina ha voluto compiere un sopralluogo. Con lui anche il sindaco Mario Conoci. «Un intervento importante che la sanità algherese attendeva da anni e che presto diventerà realtà», ha commentato Pais riferendosi alle opere di restyling ancora in corso,sottolineando pure che si tratta della prova tangibile di un progetto che mira a rafforzare i servizi sanitari del territorio. «Nel 2022, quando entrerà in vigore la riforma sanitaria – ha confermato - l’ospedale Marino sarà trasferito all’Aou di Sassari. Si tratta di un passaggio importante perché questa struttura rientrerà nella rete formativa dell’Università di Sassari e rappresenterà un miglioramento della risposta sanitaria e diventerà un centro di eccellenza per la Sardegna. Quindi – ha precisato Michele Pais - nessun depotenziamento ma, al contrario, un rafforzamento rispetto al passato».

I fondi

Per l’ospedale Marino dall’inizio del 2020 sono stati stanziati complessivamente circa tre milioni e mezzo, mentre per l’adeguamento dell’ospedale Civile ci sarebbero disponibili 7 milioni e mezzo di euro. «Una buona notizia – ha dichiarato il sindaco Mario Conoci – siamo passati dalla manifestazione di protesta di qualche anno fa che voleva scongiurare la chiusura del Marino, al suo rilancio. Ci sono oggettivamente ancora delle carenze sul fronte del personale medico e sanitario – ha proseguito – e questa è la vera criticità. La messa a disposizione di ulteriori posti letto, e qui ce ne staranno ulteriori dodici – ha concluso – è comunque un rafforzamento del sistema del territorio».