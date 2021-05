Tre laghi per far ripartire il turismo 

I laghi, i siti archeologici e il cibo sono le ricchezze di Sarcidano e Barbagia di Seulo e sono il manifesto del Consorzio Turistico dei Laghi che opera nel territorio da quasi trent'anni. Dopo la crisi epidemiologica da Covid-19 ci si prepara per la prossima stagione perchè il turismo dia respiro ad un territorio ormai in ginocchio. Il sodalizio è costituito da 12 comuni (Escolca, Esterzili, Goni, Isili, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Siurgus Donigala, Villanova Tulo), affiancati da privati come la società di trasporti Dedoni, la cooperativa Unione Pastori di Nurri, L'Ati GoTour Sardegna di Goni, Orroli, Serri, Omu Axiu, Società di Navigazione dei Laghi, Hotel Istellas. In questa fase a guidare il direttivo è la sindaca di Sadali Barbara Laconi. Il vice presidente è il sindaco di Serri Samuele Gaviano.

L’attività

«Nei giorni scorsi – ha detto Samuele Gaviano – abbiamo fatto il primo incontro ad Orroli per riprendere l'attività e soprattutto pensare ad una nuova formula societaria che permetta ai Comuni di restare in sella al consorzio». Entro il 31 dicembre infatti sarà necessario cambiare l'assetto statutario e quello societario. Solo dopo questa trasformazione sarà possibile dare corso ai nuovi programmi. Intanto si è dato il via libera alla partecipazione ai nuovi bandi relativi all'attività turistica. «Attraverso il Consorzio – ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia – proseguiremo il lavoro di promozione e i progetti che sono stati portati avanti in questi anni». Punti di forza di quanto fatto sono i tre invasi artificiali Flumendosa, Mulargia e Is Barrocus. Specchi d'acqua attorno ai quali si muove il turismo di questo entroterra che offre bellezze naturali uniche». Nel frattempo Comune e associazioni stanno lavorando per programmare la prossima stagione estiva con una serie di iniziative legate a natura, sport e archeologia.

Canoa e kajak

I tre laghi da tempo sono frequentati dagli appassionati di canoa e kajak. Nelle diverse strutture recettive, alberghi, bed&breakfast e agriturismo si possono contare oltre 200 posti letto distribuiti neli paesi montani della Barbagia e nelle località vicine ai laghi. Nascosti fra la vegetazione ci sono tanti siti archeologici che nel corso del tempo sono diventati una meta sempre più ambita dai turisti..

