Tre indagati per l’assunzione alla Sogaerdyn 

Falso e abuso d’ufficio per Renato Branca, Simona Danieli e David Crognaletti: sono i reati, e le persone cui sono contestati, ipotizzati nell’inchiesta aperta dalla Procura sul bando della Sogaerdyn vinto nel marzo 2020 da Danieli, compagna di Branca, amministratore delegato della Sogaer, società che gestisce l’aeroporto di Elmas e che controlla al 100 per cento la Sogaerdyn.

Il contratto

L’avviso di garanzia è stato notificato al manager, alla professionista e al responsabile commerciale della società dagli uomini della Squadra mobile della Polizia, incaricati dal pubblico ministero Rossella Spano di svolgere gli approfondimenti investigativi per capire cosa sia accaduto tra il febbraio 2020 (mese di pubblicazione della gara a evidenza pubblica tramite la quale si cercava il “responsabile area commerciale marketing&web”), il mese successivo (quando tra i sette partecipanti è risultata vincitrice la fidanzata di Branca) e tutto l’anno seguente, durante il quale Roberto Bolognese, amministratore delegato della Sogaerdyn, ha differito la formale assunzione della donna su alcuni presupposti: inizialmente l’esplosione del Covid-19, con «la significativa riduzione dell’operatività» dovuta al crollo dei voli e la necessità di mandare 540 dipendenti in cassa integrazione, poi l’allungamento dello stato di emergenza nazionale. Al momento l’appuntamento per firmare il contratto è previsto per metà settembre.

L’indagine

Il passo compiuto dagli inquirenti arriva dopo mesi di convocazioni di testimoni e studio delle carte acquisite negli uffici della società per ricostruire origine e presupposti del bando, ricezione dei curricula, eventuale consapevolezza (e, nel caso, conoscenza) dei rapporti di parentela, o affinità, tra i partecipanti e i vertici della società. La Polizia ha sentito nel tempo tra gli altri Monica Pilloni, presidente Sogaer (che, contattata dall’Unione Sarda mesi fa, ha sostenuto di non essere a conoscenza della situazione), lo stesso Bolognese e i componenti della commissione che aveva valutato i concorsisti e assegnato il posto di lavoro: proprio Crognaletti, il presidente Martino Moreddu, direttore delle operazioni Sogaerdyn, e un rappresentante esterno . In base alla loro valutazione la vincitrice aveva ottenuto 54 punti («non ha esperienza diretta del settore handling e dei contratti specifici ma una loro conoscenza strutturata e una cultura aggiornata sulla situazione attuale del settore aereo» la motivazione) a fronte dei 40 del secondo miglior candidato.

Il codice etico

La vincitrice ancora a inizio marzo 2020 lavorava per Air Italy, la cui messa in liquidazione risale al febbraio 2020. Queste alcune delle domande cui gli inquirenti vogliono dare risposta: il rapporto tra vincitrice e manager ha inciso nel risultato? È stato rispettato il codice etico aziendale che prevede si eviti «di porsi in situazioni di conflitto di interessi che coinvolgano il coniuge, i conviventi, i parenti, gli affini entro il secondo grado» e, nel caso ci siano situazioni simili, si «informi per iscritto il dirigente» il quale poi avviserà «il presidente e l’ad?»

La difesa

Per i vertici aziendali tutto si è svolto legittimamente. L’avvocato Guido Manca Bitti spiega che «appena è stata pubblicata la notizia dell’inchiesta abbiamo manifestato alla Procura l’immediata disponibilità della società e dei propri amministratori per ogni collaborazione e consegna di atti e documenti. Così è stato. Siamo sereni e attendiamo una pronta definizione delle indagini su una selezione pubblica corretta e trasparente».

RIPRODUZIONE RISERVATA