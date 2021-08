Tre in corsa per diventare procuratore 

Gilberto Ganassi, Rodolfo Maria Sabelli, Rosa Volpe: sono i tre magistrati in corsa per diventare il nuovo Procuratore della Repubblica dopo Maria Alessandra Pelagatti, in pensione dallo scorso primo giugno. I termini per presentare la domanda sono scaduti il 30 luglio, ora comincia la trafila burocratica al Consiglio superiore della magistratura per la valutazione dei titoli e la decisione finale.

Il secondo tentativo

Gilberto Ganassi, 61 anni, è al secondo tentativo dopo del 2016-2017, quando da procuratore aggiunto gli era stato contestato di aver conservato la titolarità di un’indagine per corruzione alla Asl 3 di Nuoro anche dopo un’informativa della Finanza che chiamava in causa (pur non come indagato) il collega Andrea Garau, procuratore a Nuoro e suo concorrente per il posto di capo a Cagliari. Il Csm aveva avviato un procedimento disciplinare a suo carico terminato nel marzo 2019 con l’assoluzione piena. Tardi per ambire al posto, che nella primavera del 2017 era stato assegnato a Pelagatti. Esponente di Area e originario di Arborea, ha ottenuto il primo incarico come pretore a Parma, poi è passato alla Procura di Nuoro, quindi si è trasferito a Caltanissetta prima di approdare, alla fine degli anni Novanta, a Cagliari. Ha fatto parte per molti anni della Dda e per otto ha ricoperto il ruolo di aggiunto: si è occupato delle indagini sul sequestro di Silvia Melis, del rapimento di Titti Pinna, del traffico di droga che ha coinvolto Graziano Mesina e di diversi sequestri-lampo in Ogliastra. Nel periodo siciliano ha lavorato a molte indagini sulla mafia, in particolare ha indagato sugli omicidi dei giudici Livatino e Saetta.

Da Roma

Il pm romano Rodolfo Sabelli, 58 anni, ex presidente dell’Anm, è procuratore aggiunto a Roma, dove lavora dal 1999 dopo esser stato alla Procura di Pistoia dal 1989 al 1994 e poi alla Procura circondariale della Capitale. Esponente di Unicost (Unità per la Costituzione), è stato componente della Dda e tra le sue inchieste principali ci sono il crac Cirio e del gruppo Coppola, i “furbetti del quartierino” e la P3, la presunta organizzazione segreta creata, secondo le accuse, per «condizionare organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, apparati della pubblica amministrazione dello Stato ed enti locali». In questa indagine erano rimasti coinvolti tra gli altri l’ex governatore sardo Ugo Cappellacci (accusato di abuso d’ufficio per una nomina all’Arpas con una procedura diversa da quella prevista per favorire, in ipotesi, gli interessi di alcuni coimputati nel business milionario dell’eolico in Sardegna, per lui era stata dichiarata la prescrizione) e Flavio Carboni di Torralba, condannato a sei anni e mezzo per associazione a delinquere.

Da Napoli

Rosa Volpe, 61 anni, è procuratrice aggiunta alla Dda di Napoli, è esperta di criminalità organizzata locale e si occupa dei clan della provincia di Napoli. In passato è stata a Salerno e si è occupata anche dell’omicidio di Elisa Claps, la ragazza di Potenza scomparsa a 16 anni nel 1993 e trovata morta nel 2010 nella chiesa della Trinità (per quel delitto è stato condannato a 30 anni Danilo Restivo). Fa parte di Area.

