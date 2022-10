Tre “Imprese Vincenti” sarde 

Turismo, agricoltura ed enologia e innovazione ambientale. Tre pilastri dell’economia sarda racchiusi nelle tre aziende, Delphina, Vigne Surrau e Stemaplast, premiate ieri a Torino nella seconta tappa del roadshow di “Imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo teso a valorizzare le piccole e medie imprese che rappresentano le eccellenze del nostro Paese. In questa quarta edizione del concorso, peraltro, grande attenzione è stata data anche ai filoni progettuali del Pnrr, un modo per accompagnare così la ripresa.

La premiazione

Il tour dell’istituto di credito, in 14 tappe, toccherà le principali città. Dopo il primo incontro, il 10 ottobre scorso, ieri la seconda tappa a Torino, con la premiazione di dieci “Imprese Vincenti” di Piemonte e Sardegna davanti a una platea di manager e operatori economici e del credito. Ogni impresa ha raccontato la sua storia e come sono riuscite a innovare e consolidare il loro percorso nel contesto economico del nostro Paese. I campioni delle due regioni sono Delphina (Palau, SS), Grand Hotel Bristol (Stresa, VB), e Surrau (Arzachena, SS), attive nel comparto turistico; Propagroup (Rivoli, TO), operante nel settore degli integratori logistici di protezione merci; Bridge (Burolo, TO), soluzioni per l’elettronica e la microelettronica; Eurofork (Roletto, TO), che lavora sull’automazione intralogistica; Tekfer (Beinasco, TO), specializzata nel sistema di segnalazione ferroviaria; Stemaplast (Paulilatino, OR), che opera nelle industrie bioplastiche; Coesa (Torino), energie rinnovabili; Aurora (Torino), attiva nella gioielleria di alta gamma.

L’iniziativa

Presentata lo scorso maggio, all’iniziativa di Intesa Sanpaolo hanno partecipato circa quattromila piccole e medie imprese che contano, complessivamente, 150 mila dipendenti e 35 miliardi di fatturato. Dopo la loro autocandidatura sul sito Internet dell’istituto di credito, ne sono state selezionate 140 che «spiccano per investimenti in piani di rilancio e trasformazione secondo le direttrici indicate dagli obiettivi del Pnrr», spiegano da Intesa Sanpaolo, che ha dato dunque attenzione alle aziende che operano su Digitalizzazione e Competitività; Sostenibilità e Transizione ecologica; Innovazione, Ricerca e Istruzione; Welfare e Salute. Inoltre, quelle selezionate hanno un’alta propensione all’export e il fatturato fuori dai confini nazionali rappresenta circa il 70% del totale.