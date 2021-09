Tre giudici bloccati dalla burocrazia 

È il Tribunale, unico in Italia, dove gli avvocati si sono astenuti dalle udienze per oltre un anno, denunciando la mancanza di giudici. Anche la prima commissione del Csm, in visita ispettiva nel palazzo di giustizia, ha definito la condizione di Tempio “disastrosa, da terzo mondo”, per il carico di fascicoli, insostenibile, “in dote” a ciascun magistrato. Ma per il Tribunale della Gallura al peggio non c’è mai fine. Infatti, adesso i giudici sono arrivati, ma non possono firmare un bel nulla. A settembre ha preso possesso dell’ufficio il magistrato Claudio Cozzella (assegnato al gip), ieri hanno giurato davanti al presidente Giuseppe Magliulo, i nuovi arrivati (mot, magistrati ordinari in tirocinio) l’olbiese Silvia Campesi e il sassarese Alessandro Cossu. Forze fresche per una squadra senza giocatori, ma atleti destinati alla panchina. Perché? Il fatto è che il Tribunale di Tempio non ha ottenuto dal Consiglio giudiziario (massimo organismo del sistema giudiziario a livello regionale) il via libera al nuovo assetto organizzativo dell’ufficio.

Fermi ai box

Per farla in breve, di tratta dell'approvazione del documento (tecnicamente, le variazioni tabellari) che determina preventivamente e tassativamente funzioni e ruolo dei magistrati. Le tabelle sono un passaggio ineludibile, perché i criteri sulla base dei quali un fascicolo viene assegnato a un magistrato piuttosto che a un altro. Tempio attende da mesi che il Consiglio giudiziario si pronunci sulle variazioni tabellari che consentiranno l'entrata in servizio dei nuovi giudici. Stando a indiscrezioni, la richiesta di valutazione è pendente da luglio e non c’è traccia dell’argomento nell’ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio giudiziario a Cagliari, mentre compaiono le variazioni tabellari degli altri tribunali sardi.

Numeri disastrosi

Mentre il sistema giudiziario gallurese prosegue nella corsa al peggio, i numeri dell’ufficio dicono meglio di qualsiasi parola, quanto è disperatamente necessario fare lavorare subito i giudici assegnati a Tempio. Il totale dei fascicoli pendenti a ieri è di 27mila e 610, dei quali quasi 16mila della Sezione penale. Ma le urgenze sono soprattutto nel Civile (circa 11mila fascicoli) dove si decide dei cautelari in materia di lavoro o di affidamento di minori e dove fioccano gli inevitabili rinvii (anche d’ufficio) al 2022 e 2023. Evidentemente il tempo della vita delle persone, non è lo stesso della burocrazia giudiziaria.