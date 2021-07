Tre giorni senza vittime nell’Isola  

Terzo giorno consecutivo senza vittime del Covid-19 in Sardegna: un’ottima notizia solo in parte smorzata da un aumento dei nuovi contagi, che potrebbe essere un effetto della maggiore infettività della variante Delta di origine indiana. Nell’Isola, le nuove diagnosi di contagio da SarsCoV-2 sono state 25. Nel territorio nazionale le vittime del virus sono 28, contro le 21 del giorno precedente. Numeri in netto miglioramento, quelli italiani, accompagnati dal fatto che le terapie intensive si stanno ormai svuotando e sono ovunque ben al di sotto della soglia di allarme.

Gli indici di contagio

La pandemia da Covid-19 in Italia sta dunque rallentando significativamente, come dimostra l'ulteriore calo dell'indice di trasmissibilità Rt - questa settimana a 0,63 - e del tasso di incidenza, che è sceso a nove casi su centomila abitanti. I dati dell'ultimo monitoraggio settimanale della Cabina di regia confermano dunque il trend positivo, ma a preoccupare è ora la crescente prevalenza delle varianti: la Delta ha raggiunto una diffusione pari al 22,7% dei casi e, secondo l'ultima indagine rapida dell'Istituto superiore di sanità, è presente in sedici Regioni. L’inversione di tendenza che emerge dai bollettini ufficiali è evidente: la comunità scientifica italiana, a partire dagli immunologi, concorda sul fatto che il miglioramento dei dati relativi alla pandemia sia indissolubilmente legato alla campagna vaccinale in corso in tutta Italia.

La situazione nell’Isola

Nelle 24 ore fra giovedì e ieri, in Sardegna sono stati scoperti 25 nuovi contagi, che portano il totale a 57.271 dall’inizio della pandemia, ma questa terza giornata senza decessi causati dal virus SarsCoV-2 è molto confortante. Certamente incide il progredire della campagna vaccinale, che salva dal contagio o quantomeno riduce gli effetti del virus, soprattutto per chi ha ricevuto la seconda dose da almeno due settimane. Nell’Isola, in totale sono stati eseguiti 1.389.269 tamponi, per un incremento complessivo di 3.010 test rispetto al dato del giorno precedente. Per quanto riguarda gli ospedali sardi, la situazione è pressoché stazionaria: sono ricoverati 42 pazienti Covid in area medica (uno in meno rispetto a giovedì) e soltanto due in terapia intensiva, quindi senza variazioni. Attualmente nell’Isola sono 2.268 le persone in isolamento domiciliare e 53.468 (+28) i guariti. Sul territorio, dei 57.271 casi positivi complessivamente accertati, 15.010 (+8) sono stati rilevati nella Città metropolitana di Cagliari, 8.702 (+4) nel Sud Sardegna, 5.166 (stazionari) a Oristano, 10.965 (stazionari) a Nuoro, 17.414 (+13) a Sassari.

Il quadro italiano

In una giornata in cui Molise e Valle d’Aosta non registrano nuovi contagi, cala di un decimo di punto il tasso di positività (ora allo 0,4%) e si assiste al numero più basso nel 2021 di ingressi nelle terapie intensive: soltanto tre. I morti per SarsCov-2 sono stati 28 in 24 ore, i contagiati 794 (si veniva dagli 882 del giorno prima). Dal febbraio dell’anno scorso, il totale delle vittime nell’intero territorio nazionale è 127.615, su un numero complessivo di 4.261.582 contagiati. Conforta il fatto che in tutta l’Italia si registrano meno di mille nuove infezioni, e questo avviene per il tredicesimo giorno consecutivo. Ad avere l’indesiderato record di nuove infezioni, sempre nelle 24 tra giovedì e ieri, è la Lombardia: i 143 nuovi casi sono un record legato a un altro, cioè quello del numero di tamponi eseguiti, che sfiorano in totale quota 37mila, però non ci sono state vittime: non accadeva dal 6 ottobre, ha twittato l’assessore regionale Letizia Moratti. C’è anche da dire che il numero dei morti a causa del Covid-19 (ieri 28, due giorni fa 21) in tutto il Paese è sotto quota trenta per il terzo giorno consecutivo. Già detto della Sardegna, non registrano decessi in ben undici regioni: Lombardia, appunto, e Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Liguria, Puglia, Calabria, Valle d’Aosta e Basilicata. Zero vittime anche nelle province autonome di Trento e Bolzano. Su questo versante, la regione peggiore è stata la Campania, con undici morti, tre dei quali frutto di riconteggi.

