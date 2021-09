Tre giorni di caos per i pendolari 

«Non è pensabile che i lavori siano programmati in questo modo» commenta Greca Cocco mentre parcheggia la sua auto davanti al mercato civico in piazza Dessì, «mio figlio abita a Rimini e lì quando si deve intervenire su strade particolarmente trafficate lo si fa di notte. Io per fortuna non ci passo spesso ma mia figlia ogni giorno accompagna la bambina a scuola e deve uscire con larghissimo anticipo altrimenti non arriverebbe mai puntuale». Chi può si tiene alla larga: «Io cerco di passare sempre dal Poetto» aggiunge Veronica Fiore, «ma la settimana scorsa anche lì era un inferno per via di lavori che stavano facendo sempre a Cagliari. Viale Marconi è diventata impercorribile, i lavori ci sono ormai da mesi». Giovanna Medda aggiunge. «Andare a Cagliari ormai è un incubo. Non è che anche i percorsi alternativi siano molto agevoli perché anche questi proprio per via del disastro di viale Marconi, sono super trafficati».

L’ennesima sorpresa è arrivata nei giorni scorsi: con un comunicato il Comune di Cagliari ha fatto sapere che da martedì mattina e fino a giovedì si asfalterà il tratto dai binari della metro fino allo svincolo con l’Asse mediano. Le macchine bitumatrici entreranno in azione nelle ore di punta – non di notte come ad esempio fece l’Anas per asfaltare il tratto di sua competenza – per cui si aspettano lunghe code fin dall’uscita dalla città. Un film già visto per i quartesi: la settimana scorsa a viale Marconi martoriato da un intervento che non vede la fine, si erano aggiunte anche le code per la sistemazione degli attraversamenti pedonali rialzati in viale Poetto, l’altra strada utilizzata dai pendolari per raggiungere il capoluogo.

La speranza dei quartesi è che martedì piova e che l’intervento venga rimandato. In caso contrario l’unica soluzione sarà quella di cercare percorsi alternativi tenendosi il più lontano possibile da viale Marconi. I lavori infiniti nel tratto cagliaritano di quella che è una delle arterie più trafficate dell’Isola, continuano a mettere a dura prova la pazienza dei pendolari diretti a Cagliari.

Tre giorni di passione

La protesta

Come prigionieri

Il traffico in viale Marconi non è certo una novità ma prima si limitava soltanto alle ore di punta. Ora è sempre il caos. «Noi quartesi siamo ostaggio di quello che decidono e fanno a Cagliari» dice un altro automobilista, Roberto Murru, «mi chiedo perché l’amministrazione non faccia niente, non prenda una posizione per tutelare i suoi cittadini. Ci sono centinaia di persone che ogni giorno si spostano per lavoro, che portano i bambini a scuola ed è impensabile che per mesi debbano sopportare questi disagi. E poi mi chiedo: a Quartu hanno asfaltato tutto il tratto da viale Colombo a Is Pontis Paris in due giorni e a Cagliari ci vogliono tre giorni per pochi metri? Avrebbero potuto lavorare di notte o comunque dopo le 20 e avrebbero evitato disagi».

