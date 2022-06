Tre fratelli investiti sulle strisce pedonali, davanti alla chiesa di Nostra Signora della Mercede. Il più grave ha 12 anni ed è stato il primo a essere travolto dallo scooter guidato da un uomo di sessant’anni. Ora il ragazzino si trova ricoverato all’ospedale di Sassari, in prognosi riservata. Ha dovuto subire un delicato intervento alla testa ed è sotto stretta osservazione medica. Le sue condizioni sarebbero stazionarie. Le sue due sorelle, di 16 e 18 anni, invece, se la sono cavata con delle lievi lesioni.

«Mi sono distratto»

È successo tutto in un attimo, mercoledì intorno alle 13, in via Giovanni XXIII. «Mi sono distratto un secondo, non li ho proprio visti», avrebbe detto il centauro sotto choc ai motociclisti della polizia locale, intervenuti sul posto a tempo di record, perché si trovavano già a passare da quelle parti per andare a rilevare un altro incidente. L’impatto è avvenuto proprio sulle strisce bianche. I fratelli dovevano attraversare la strada, una delle più trafficate della città, e si sono incamminati insieme verso l’Ufficio Postale. Una motocicletta Honda che saliva verso sud ha investito in pieno il primo della fila trascinandolo per qualche metro. Il ragazzino è rimasto sull’asfalto, perdeva sangue dalla testa e da un orecchio, ma è sempre stato cosciente.

In ospedale

Sono arrivate due ambulanze del 118, una ha trasportato il ferito più grave all’ospedale Civile di Alghero, ma subito si è reso necessario il trasferimento a Sassari, in neurochirurgia. Il conducente dello scooter non si dava pace. Si è messo subito a disposizione, collaborando con la polizia locale. Ha riferito di aver distolto lo sguardo dalla strada solo per un attimo. Ora dovrà rispondere di lesioni gravi. La strada è stata chiusa al traffico per consentire di svolgere i rilievi. A dirigere la viabilità ci hanno pensato gli agenti della Guardia di Finanza.