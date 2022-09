Tre figli e l’incubo dello sfratto 

«Avrò mai una casa?» È la domanda di Marco (nome di fantasia), otto anni, alla madre 48enne. Un tetto ce l’hanno ancora, in periferia, sopra pochi mq di superficie divisi in camerette, mini-bagno, cucinotto. Ci stanno stretti da sei anni, lui, lei e altre due figlie, ma con l’arrivo dello sfratto, previsto per ieri, lo spazio vitale sembra ancor più piccolo. «Martedì non ho chiuso occhio, - racconta la donna - ci vedevo già per strada». Così dal primo mattino pulisce tutto, un commiato. «Però, quando sono venuti per sloggiarci, ho fatto vedere loro la cartella medica di Marco». Dove si certifica una diagnosi di autismo al terzo livello e che il bambino non è “in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, come recita la formula che autorizza l’indennità di accompagnamento.

«Sono disperata»

E così ottiene una proroga fino all’8 novembre, 40 giorni da aggiungere ai circa 500 che la signora ha finora trascorso alla ricerca di una casa. Senza riuscirci. E attraversando lo spettro dei riferimenti, istituzionali e privati, a cui chiedere alloggio per email, visite di persona, messaggi whatsapp, telefonate. Con la consapevolezza di sentirsi quasi di troppo. «Magari pensano che li perseguiti ma sono soltanto disperata. E quando insisto mi dicono che sono in tanti nella mia stessa situazione». Magra consolazione per la signora e per i suoi tre figli dalla quotidianità precaria. Per la figlia, classe 2002, che “ha la sindrome di Asperger” e l’altra, quasi maggiorenne, che zoppica dopo un impegnativo intervento chirurgico. E c’è sempre Marco, che a 8 anni ne ha già passate tante, troppe. «Ha rischiato la morte in culla due volte, è stato ricoverato a lungo». Lui sopravvissuto al gemello, morto nel grembo materno al quinto mese.

Senza lavoro

Con la somma che riceve dalla legge 104 e il reddito di cittadinanza della madre potrebbe aspirare a una casa, a una propria camera, una scrivania. «Ma non servono a nulla secondo le agenzie immobiliari o per chi affitta. Non si fidano. Vogliono le buste paga». E la certezza di un lavoro. Per questi motivi non desta fiducia la donna, ora disoccupata ma per anni commessa, contabile, addetta alla mensa scolastica, che ora si prodiga per curare i figli, da sola. «Se non troverò un posto andremo nella camera in cui ho vissuto da piccola. Dai miei genitori». Quattro in poco più di un paio di metri. Allontanando ancora il momento in cui accontentare il figlio e la sua richiesta: «Spero di riuscire a dargli quello che ogni bambino dovrebbe avere sempre».