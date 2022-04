Tre donne diventano barracelle 

Per la prima volta in quasi quarant’anni di attività, la compagnia barracellare guidata dal capitano Marco Dessì (55) arruola nel suo organico tre donne. Sono Marianna Orrù (45), Jessica Lai (39) e Katia Boi (30). Con spirito di abnegazione presteranno servizio nel territorio comunale. Pochi giorni fa hanno giurato nelle mani della vice sindaca di Jerzu Simona Demurtas.

Il capitano

Marco Dessì, nella compagnia da ben trentatré anni, dal 2005 ne ha assunto il comando. «Le donne sono di certo un elemento innovativo nella compagnia – ha detto il capitano – hanno portato una ventata di freschezza e saranno di certo di stimolo per tutti. La figura del barracello è spesso associata all’uomo ora finalmente abbiamo una componente femminile».

Le volontarie inizialmente verranno affiancate nei turni dai loro colleghi. «Il loro arrivo ha sicuramente avuto un impatto positivo – ha spiegato Dessì – sono piene di entusiasmo e di voglia di fare. Hanno già avuto un’esperienza al poligono di tiro di Elmas e sono state bravissime».

Un incarico di grande responsabilità a stretto contatto con la polizia municipale. Nella sede dell’ex caserma dei carabinieri Dessì prepara i turni e predispone le attività. L’unica donna presente in compagnia dal 1983 è la segretaria Angela Mura che gestisce la parte amministrativa e burocratica.

Quote rosa

Le quote rosa Jessica, Marianna e Katia indosseranno presto la divisa. Da tempo attendevano la chiamata. «Sono entrata in compagnia come volontaria – ha commentato Marianna Orrù – è una cosa che ho sempre sentito mia e non vedo l’ora di iniziare e di mettermi in gioco per la comunità». Tanta grinta anche per Jessica Lai: «Ho scelto di impegnarmi come volontaria per dare una mano al mio paese». Una nuova avventura per Katia Boi. «Sono sempre stata affascinata dal potermi mettere al servizio della comunità e vorrei poter prestare la mia opera soprattutto nell’antincendio». Insieme alle ragazze hanno giurato i nuovi barracelli Antonio Angius, Antonio Orrù, Piero Antonio Melis e Antonio Cesare Carta.

